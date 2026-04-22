Il Giro d'Italia non solo sulla Rai (in chiaro), Eurosport rinnova l'accordo e si ritaglia il suo spazio

Accordo per il rinnovo dei diritti tv della grande competizione a tappe che attraversa il Belpaese e che anche quest'anno promette emozioni intense, ad ogni frazione

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non c’è solo la Rai sul Giro d’Italia, competizione a tappe di punta di RCS Sport e oggetto di un rinnovo con Warner Bros. Discovery Sports Europe a lungo termine dei diritti di trasmissione del competizione a tappe ciclistica e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili sui canali Eurosport, in streaming su HBO Max e discovery+.

La Rai e il Giro, anche per il 2026 insieme

Com’è noto, la Rai ha rinnovato l’accordo inserendo il Giro d’Italia 2026 nel quadro della strategia globale dell’azienda pubblica ribadendo che la Corsa Rosa sarà nuovamente trasmesso in chiaro. Tra gli eventi sportivi inseriti nella lista per cui c’è l’obbligo, la competizione negli scorsi mesi era stata in dubbio a seguito di possibili nuovi scenari globali, ma con un comunicato dell’11 febbraio scorso i vertici del servizio pubblico hanno confermato, indirettamente, la messa in onda in chiaro.

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“Dal Giro di Italia al Tour de France, così come le grandi corse storiche italiane (Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno- Adriatico, Milano-Torino, Gran Piemonte, Giro d’Italia Women) e internazionali (Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi) sia maschili che femminili” si legge nel comunicato in risposta alla questione – assai delicata – ATP Finals che ha consentito di ribadire la copertura sportiva proposta nei palinsesti di Saxa Rubra.

L’accordo rinnovato con Warner Bros. Discovery

UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo, Giro d’Italia, Giro Next Gen, Giro d’Abruzzo, Gran Piemonte, Giro di Lombardia: grazie all’acquisizione dei diritti per almeno i prossimi quattro anni, Warner Bros ha rafforzato l’offerta dello sport del ciclismo in particolare.

Qualche numero per comprendere: più di 1000 gare in oltre 300 giorni di programmazione. Una grande opportunità, in termini di offerta, per gli appassionati che potranno seguire il Giro e il ciclismo comprese le corse UCI World Tour maschile e femminile, compresi il Tour de France in diretta integrale e la Vuelta di Spagna in esclusiva italiana.

Il valore aggiunto Vuelta

Sconfinando, l’esclusiva della Vuelta dunque rimane un pilastro dell’offerta tv del gruppo a cui fa capo Eurosport e che costituisce un punto fermo rispetto alla Rai che, comunque, mantiene i contenuti detti nell’ambito delle gare a due ruote.

Rimangono aperti, ovviamente altri temi come, ad esempio, l’opportunità di invertire Giro e Vuelta nel calendario ciclistico della stagione oppure dare più respiro in modo da non appesantire i singoli.