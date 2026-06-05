Giro d'Italia Women: Elisa Balsamo ci prende gusto, ma Anna Van der Breggen non molla la Maglia Rosa

La vincitrice si sfoga e lancia un nuovo obiettivo in questa edizione della corsa a tappe rosa: la situazione e la classifica generale

Il Giro d’Italia non finisce mai con Elisa Balsamo che ha deciso di mettere a segno ogni risultato possibile, in questa edizione della corsa a tappe. La campionessa del mondo 2021 ha conquistato a Brescello il suo quarto successo di tappa, rafforzando ulteriormente la sua leadership legata alla Maglia della classifica a punti. La portacolori della Lidl-Trek ha lanciato la sua volata a 200 metri dall’arrivo, imponendosi davanti a Maggie Coles-Lyster e Georgia Baker, con Celia Gery e Chiara Consonni a chiudere la top 5.

Il Giro d’Italia Women con Balsamo a 4 vittorie

Invariate le classifiche generali: Anna Van der Breggen conserva sia la Maglia Rosa che la Maglia Azzurra, mentre Isabella Holmgren resta al comando della classifica della Maglia Bianca. Ora che la vicenda legata alla clamorosa squalifica di Lorena Wiebes sembra allontanarsi sullo sfondo, prosegue il percorso delle contendenti in Piemonte. Dalla sua, la campionessa ha pubblicato un post che contiene una carrellata di immagini che certificano lo stato delle cose e la sua versione ma anche la promessa di tornare a breve e di continuare.

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La vincitrice di tappa ha espresso in conferenza stampa la sua soddisfazione: “Il team oggi si è mosso alla perfezione, con Lucinda Brand che mi ha pilotata alla perfezione nel chilometro finale. Tutte le vittorie sono speciali, però quella che ho più a cuore, e che chiamo un po’ quella della liberazione, è stata la tappa 2, in Maglia Rosa. Avevamo bisogno di risultati che ci dessero morale, come squadra abbiamo passato un periodo difficile, ma ora sembra tutto alle spalle. Domani potrei avere una nuova occasione, poi mi metterò a disposizione del team nelle frazioni finali”.

La tappa di oggi 5 giugno

Oggi 5 giugno tappa appenninica divisa in due parti. La prima lungo la Pianura Padana fino a Piacenza per poi attraversare le colline dell’Oltrepò con lo scollinamento a Pietragavina.

TAPPA 7:

SORBOLO MEZZANI-SALICE TERME,

159 KM

Le parole dell’agente di Lorena Wiebes

Ad alimentare la vicenda sono state le parole dell’agente di Wiebes, André Boskamp, che è stato intervistato dal portale olandese WielerFlits, dove ha parlato dell’accaduto e di come si sente attualmente la velocista olandese:

“Ci ho parlato subito sabato sera. In quel momento stava davvero male, ma si è subito attivata per organizzare il volo di rientro a casa. Domenica mattina è tornata a casa e i suoi genitori sono andati a prenderla. Sono andati in spiaggia, si sono schiariti le idee e lunedì mattina è partita col suo camper per farsi un po’ di campeggio in Italia e riprendersi da tutte queste emozioni. Aveva lavorato duramente per preparare il Giro, ora si prenderà qualche giorno di stacco. Tornerà alla Copenaghen Sprint del prossimo 13 luglio”.

La classifica generale

Alla luce della situazione punti, la classifica generale dell’edizione in corso del Giro femminile vede ancora in testa Anna Van der Breggen: