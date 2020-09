Giro Lussemburgo, Ulissi a segno

Diego Ulissi ha vinto in volata la quarta e penultima tappa del Giro del Lussemburgo, la Rodange-Differdange di 201 chilometri. Il corridore toscano dell’Uae Team Emirates ha preceduto allo sprint i suoi tre compagni di fuga, il belga Aime’ De Gendt (Circus-Wanty Gobert), il norvegese Daniel Hoelgaard (Uno-X) e l’altro belga Tim Wellens (Lotto-Soudal).

L’azzurro, alla sua seconda affermazione in questa corsa, si riprende la maglia di leader della classifica generale. “La tappa di oggi era molto impegnativa, soprattutto perché abbiamo dovuto fare i conti tutto il giorno con il vento di traverso. La squadra mi ha tenuto al coperto dalle eventuali insidie e mi ha consentito di imboccare l’ultima salita in ottima posizione. Ho attaccato a 10 km dal traguardo assieme a un drappello di corridori comprendente anche Wellens, poi ho trovato uno sprint molto efficace. Le mie gambe mi offrono ottime sensazioni e spero di poter tenere duro anche domani: so di poter contare sul supporto della squadra, quindi sono fiducioso”.

