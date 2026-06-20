La tappa regina del Giro Next Gen serve a Lorenzo Finn per rinsaldare la propria leadership: ora ha 1'16 su Ramirez e 1'18 su Ribeiro quando mancano solo i 22 km della crono di L'Aquila

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Si deciderà tutto domani, ma intanto Lorenzo Mark Finn ha messo un altro mattoncino nella costruzione della sua impalcatura rosa. Col Giro Next Gen che a una tappa dall’arrivo (la cronometro di 22 km in programma domani a L’Aquila) che vede il giovane bicampione del mondo Under 23 sempre saldamente in vetta alla classifica generale, sebbene la tappa regina di questa edizione della corsa (Sulmona-Piana delle Mele) ha visto Finn costretto ad accontentarsi di chiudere al terzo posto dietro al francese Sparfel e del britannico Rowe, bravi a resistere al ritorno finale della maglia rosa, la quale però ha guadagnato ulteriore terreno sui rivali.

Finn per poco non concede il bis dopo l’assolo sul Livata

Alla fine il bicchiere di Finn è decisamente mezzo pieno, quasi colmo fino all’orlo: i 20 secondi (al netto dei 4 di abbuono) guadagnati sul colombiano Ramirez Torres aiuteranno certamente il campione iridato Under 23 a difendersi meglio nell’ultima frazione. Che dopo l’assolo sul Monte Livata ha ribadito di avere le gambe migliori in salita: nonostante la fuga del tandem composto da Sparfel e Rowe, partita ai -16 km dall’arrivo, Finn nei 1.500 metri conclusivi della tappa ha deciso di staccare la compagnia dei big della generale, involandosi letteralmente alla caccia dei due battistrada. I quali hanno stretto i denti, lasciando sulla strada 25 dei 30 secondi di vantaggio che ancora vantavano a un chilometro e mezzo dalla conclusione.

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A quel punto più d’uno s’era convinto che il tentativo di rimonta di Finn sarebbe potuto andare a buon fine, ma proprio nel finale con un colpo di coda Sparfel ha trovato le forze per resistere e prendersi la vittoria di giornata, dopo averla sfiorata in più occasioni nel corso delle precedenti frazioni. Finn però ha potuto comunque esultare per aver messo altra legna in cascina: la cronometro non dovrebbe regalare chissà quali sorprese, e per il giovane corridore della Red Bull Bora Hansgrohe Rookies il successo finale è veramente vicino.

La cronometro di L’Aquila per completare l’opera

La giornata degli italiani si compone anche di un ottimo sesto posto conquistato da Matteo Scalco (XDS Astana DT), che ha provato a stare per primo con Sparfel fino a quando le gambe hanno retto, ma che soprattutto è risalito in classifica generale a soli 2 secondi dalla top ten.

Chiaro però che domani la crono di L’Aquila è destinata a stravolgere molte posizioni: se la maglia rosa di Finn non appare in pericolo, tenuto conto delle ottime abilità nelle corse contro il tempo del ciclista nativo di Genova, la lotta tutta sudamericana per il secondo posto tra Ramirez e il brasiliano Ribeiro Bravo terrà banco per tutta la prova conclusiva. “Nel finale le gambe andavano e ho cercato di guadagnare quanti più secondi in vista della crono”, ha spiegato Finn. Che ha provato anche a bissare il successo di tappa del Monte Livata, ma che sa bene che la vera festa è attesa per domani.