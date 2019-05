Giro: Nibali all'assalto del Mortirolo e della maglia rosa. Live

RICARICA LA PAGINA

14.15 I fuggitivi sono sul Cevo. Ciccone transita per primo e racimola altri punti importanti per la classifica dei GPM.

14.02 Lo schema tattico è chiaro: Vincenzo Nibali ha piazzato in fuga il fratello Antonio e Damino Caruso, Richard Carapaz ha davanti Andrey Amador ma ha anche dalla sua Mikel Landa, Miguel Angel Lopez ha addirittura tre compagni all’attacco, Roglic sembra come sempre privo della squadra.

13.47 INCOMINCIA LA SALITA DI CEVO. Mancano 116 km al traguardo, un terzo categoria inedito: salita abbastanza impegnativa anche se lontana dal traguardo. Vediamo l’altimetria nel dettaglio.

13:00 Benvenuti alla diretta di tappa

Vincenzo Nibali lo ha detto, senza perifrasi. “Roglic sta correndo da calcolatore, più sulla difensiva. Su di lui, prima dell’ultima crono, per stare tranquillo dovrei avere tra 60” e 90”, anche se verso Ceresole Reale, marcandoci, forse abbiamo perso tutti e due. Carapaz è più attaccante e brillante in salita, probabilmente è il più in forma. A Como, nonostante le azioni dei giorni precedenti,è andato fortissimo. Un attacco da lontano di Landa? Non so, potrebbe essere rischioso. Vedo l’Astana molto forte. E uno Yates voglioso di riscatto”.

Dopo la decisione, assai travagliata, di rinunciare al passaggio per il Gaviacon la conseguente variazione di percorso della 16° tappa, tra Lovere e Ponte di Legno, per gli uomini di classifica è il momento di imprimere una svolta complice una frazione suggestiva e complicata. Per questa tappa epica, da autentici scalatori, ci saranno i rivali elencati dallo Squalo (Roglic, Carapaz, Landa, Yates) ma non solo.

Il nome del Mortirolo è legato, oggi, a quello dell’indimenticabile Michele Scarponi scomparso troppo presto che regalò su questa cima delle emozioni irripetibili alla sua carriera e alla sua storia come corridore, quando celebrò questa tappa con la sua generosità.

VIRGILIO SPORT | 28-05-2019 14:15