Giro del Portogallo, morto Finlay Tarling: il 19enne sognava di correre con il fratello Joshua e Ganna

Tragedia al Giro del Portogallo, che chiuderà con molta probabilità in anticipo l’edizione 2026, dopo la morte del giovanissimo Finlay Tarling, fratello di Joshua, compagno di Filippo Ganna alla INEOS

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Finlay Tarling è morto. Il fratello minore del corridore britannico della INEOS, Joshua Tarling, ha perso la vita a seguito di un incidente che lo ha coinvolto durante l’ottava tappa dell’87° Giro del Portogallo. Stando alle ricostruzioni fornite dal quotidiano sportivo lusitano A Bola, il 19enne sarebbe stato investito da un’automobile esterna alla corsa e piombata sul percorso in senso contrario. Dopo l’impatto non c’è stato nulla da fare e, l’organizzazione della corsa portoghese non ha potuto far altro che sospendere la tappa.

Morto Finlay Tarling

Tragedia al Giro del Portogallo. A perdere la vita è il classe 2006, Finlay Tarling, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 2 ottobre ed era in corsa con i colori del team di sviluppo NSN. Era il fratello minore di Joshua Tarling, ciclista del team WorldTour Netcompany INEOS, compagno del nostro Filippo Ganna, nonché campione europeo a cronometro nel 2023, due volte campione britannico a cronometro e vincitore di una tappa al Giro nel 2025.

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Impatto fatale a 20 km dal traguardo

L’incidente fatale è avvenuto intorno alle 16.50 ad Arcozelo, vicino a Ponte de Lima, nel corso della tappa che da Melgaço avrebbe dovuto condurre il gruppo a Fafe. Il conducente del veicolo che avrebbe ignorato la segnaletica e invaso il percorso di gara a 20 km dal traguardo, andando a investire il giovane britannico.

Tappa sospesa

Gli organizzatori della gara hanno reso nota la tragedia con un comunicato affidato ai social: “Gli organizzatori dell’87ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa comunicano con profondo rammarico la scomparsa del ciclista britannico Finlay Tarling, del team NSN Development, a seguito di un grave incidente avvenuto durante l’ottava tappa della corsa, tra Melgaço e Fafe”.

“In questo momento di profondo dolore – si legge nel post su X – gli organizzatori della Volta a Portugal e la Federazione Ciclistica Portoghese esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia di Finlay Tarling, ai suoi compagni di squadra, al Team di Sviluppo NSN e a tutti i suoi amici e cari. Alla luce di questo tragico evento, la gara verrà annullata fino al traguardo di Fafe e, in segno di rispetto e lutto, la cerimonia di premiazione prevista per oggi non avrà luogo”.

In bici sognando Josh e Ganna

Nato in una famiglia di ciclisti, Finlay sperava di poter seguire le orme del fratello maggiore e, dopo, le prime affermazioni su strada e su pista a livello giovanile, aveva appena firmato un biennale con la NSN. Lo scorso giugno aveva chiuso al terzo posto la crono under 23 ai campionati britannici, compiendo un passo in più verso il sogno di correre insieme a Josh. Un sogno destinato, purtroppo, a restare tale.

Il ricordo dell’NSN Development team

“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Finlay Tarling, avvenuta oggi durante la Volta a Portugal. Fin era un membro molto amato della nostra squadra ma, soprattutto, era un figlio, un fratello e un amico per tantissime persone. Ci mancherà immensamente. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai genitori di Fin, Michael e Dawn, al fratello Josh e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di annoverare Fin tra i propri amici. Riposa in pace, Fin”, è il ricordo affidato a X dall’NSN Development team.