Giro: Pozzovivo, altro che resa

Domenico Pozzovivo non si arrende e punta ancora il podio del Giro d’Italia. L’ultima tappa ha visto in difficoltà il ciclista della NTT Pro Cycling che resta però determinato: “Entriamo nell’ultima settimana che è davvero dura e questo potrebbe forse essere un vantaggio per me, perché con l’esperienza posso gestire momenti difficili meglio di un corridore più giovane. Per me è importante riposare, rimanere concentrato e motivato giorno dopo giorno e non pensare troppo al giorno successivo. Affronto ogni tappa come se fosse una classica. Ricomincerò dopo la giornata di riposo con un buon morale: la squadra è con me e finora mi ha supportato molto bene e sono convinto che possiamo lottare per la classifica finale e per il podio fino a Milano”.

“Percorrere le strade del Sud mi ha dato grande motivazione – ha continuato Pozzovivo -, ma confesso che quando sono passato a soli 500 metri dal luogo in cui ho avuto l’incidente mi è scappata qualche lacrima perché quel momento rimarrà nella mia testa per tutta la vita. Non credo che il mio braccio tornerà mai ad essere quello che era prima, ma devo accettarlo e so di essere fortunati ad essere tornato a praticare un grande sport al massimo livello”, sono le parole riportate da tuttobiciweb.

OMNISPORT | 19-10-2020 19:23