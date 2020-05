Giro ridotto e in contemporanea con le Classiche

E' allo studio la nuova stagione del ciclismo. Fonti vicine all'Unione Ciclistica Internazionale confermano che domani è il giorno della pubblicazione del calendario ufficiale 2020, ridisegnato dalla pandemia, che prevede la disputa dei tre grandi giri in 71 giorni e le classiche monumento collocate durante le gare di tre settimane, in modo da completare il calendario World Tour nell'arco di tre mesi e mezzo.

Il Tour de France si disputerà nelle date annunciate (29 agosto-20 settembre), il Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre e la Vuelta di Spagna dal 20 ottobre all'8 novembre, ma in 18 tappe. Un altro aspetto da prendere in considerazione sarà la coincidenza delle classiche monumento con i grandi giri: Liegi e Fiandre andranno in scena durante il Giro, la Parigi-Roubaix durante la Vuelta. I Mondiali restano dal 20 al 27 settembre. Lo riporta l'Ansa.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 13:27