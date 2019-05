Giro: Roglic domina la crono, resiste Nibali

Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha vinto la nona tappa della 102esima edizione del Giro d'Italia, una cronometro individuale di 34,8 chilometri con partenza da Riccione ed arrivo a San Marino. Il romano Valerio Conti (Uae Emirates) ha mantenuto la maglia rosa di leader della classifica generale con 1’50” di margine su Roglic.

Vincenzo Nibali ha perso circa un minuto nei confronti del capitano della Jumbo-Visma, meno di quanto ci si aspettava.

RISULTATO FINALE

1 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) – 34.8 km in 51'52", media 40,257 km/h

2 – Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a 11"

3 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) a 1'00"

CLASSIFICA GENERALE

1 – Valerio Conti (UAE Team Emirates)

2 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 1'50"

3 – Nans Peters (AG2R La Mondiale) a 2'21"

Soddisfatto Nibali: "È stata una buona prova, nonostante la pioggia. Ho avuto un piccolo problema con la bici con la sella, ma quando ho visto i miei intermedi ho capito che stavo andando bene. Oggi era molto difficile, aver guadagnato su Yates è stato molto buono, Roglic è uno specialista e ci sta. Non ho preso rischi nelle curve, ma in salita stavo bene. Da giovedì si entra nel vivo del Giro. Avversari come Yates, Lopez e Landa devono attaccare e renderanno la corsa interessante".

SPORTAL.IT | 19-05-2019 18:20