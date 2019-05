Giro: tappa di oggi, Cassino-San Giovanni Rotondo. Dove vederla

Ecco che i corridori, dopo l’estenuante tappa che li ha portati a Terracina, affrontano una frazione affascinante per le implicazioni del percorso e i risvolti di gara sconfinando in Puglia, precisamente con arrivo sul Gargano. La Cassino-San Giovanni Rotondo, ben 238 km, è una tappa complessa e non solo per vie della lunghezza del tratto.

I primi 190 km si svolgono lungo strade a scorrimento veloce ampie e rettilinee con alcune gallerie, ma senza particolari asperità.

E’ sul finale che il percorso presenta asperità e strade impervie: a 30 km dall’arrivo si affronta la salita di Coppa Casarinelle che sale a tornanti con pendenze del 6-5% sul Gargano e porta a 15 km dal traguardo.

Gli ultimi km si presentano mossi e si sale fino ai -6 km dall’arrivo. Si scende quindi fino ai -3 per risalire attraverso la città e affrontare l’ultima breve discesa dai -2 all’ultimo chilometro. Rettilineo finale di 1200m in salita 2-3% su asfalto (larghezza 7.5 m).

GIRO 2019: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Il palinsesto giornaliero allestito dalla redazione di RaiSport si presenta particolarmente attento agli appuntamenti della corsa a tappe. Oltre alla diretta televisiva della tappa, che sarà trasmessa su Rai Due, vengono affiancati alla tappa i consueti programmi di approfondimento, sia prima della partenza sia una volta conclusa la frazione con lo storico Processo alla Tappa.

Il palinsesto prosegue con le notizie di TGiro e con la sintesi della giornata, rispettivamente alle ore 20.00 e alle ore 23.30 su RaiSport.

Commentatore ufficiale del Giro 2019 è il giornalista Andrea De Luca, affiancato da Stefano Garzelli (che sostituisce Alessandro Petacchi); cambio anche alla conduzione del Processo alla Tappa, Marco Franzelli prende il posto di conduttore ricoperto da Alessandra De Stefano, nominata vice direttore di Rai Sport. Come di consueto, tutte le trasmissione saranno disponibili anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play.

VILLAGGIO DI PARTENZA (trenta minuti prima del via della tappa, RaiSport): conduce Tommaso Mecarozzi coi contributi di Beppe Conti

ANTEPRIMA GIRO (dalle 12.30 alle 14.30 circa, RaiSport/Rai Due): conduce Antonello Orlando insieme a Stefano Garzelli

DIRETTA GIRO (diretta della tappa, Rai Due): telecronaca di Andrea De Luca, commento tecnico di Stefano Garzelli, terza voce di Fabio Genovesi, motocronaca con Francesco Pancani (ex voce del Giro) e Marco Saligari

PROCESSO ALLA TAPPA (dopo la tappa, Rai Due): conduce Marco Franzelli affiancato da Davide Cassani

TGIRO (ore 20.00, RaiSport)

GIRO NOTTE (ore 23.30, RaiSport): sintesi di un’ora della tappa

VIRGILIO SPORT | 16-05-2019 10:30