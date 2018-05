Giro, trionfa Froome. Tappa di Roma neutralizzata per troppe buche

Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia numero 101 con qualche ora di anticipo. La ventunesima tappa di Roma è stata infatti neutralizzata di sette giri sui 10 previsti per una richiesta dei corridori per via del manto stradale ritenuto pericoloso.

Il provvedimento è stato comunicato dalla giudice di corsa Rossella Bonfanti a Elia Viviani. Il detentore della maglia ciclamino l’ha riferita quindi alla maglia rosa Chris Froome, che poi si è avvicinato alla Bonfanti per un conciliabolo. Alla base di tutto la protesta dei corridori per le condizioni del fondo stradale del circuito, costituito da sampietrini.

Troppe buche e rischio elevato di forature o danni alle bici: questa il sunto della protesta dei corridori, che hanno inoltre giudicato il tracciato “pericoloso” per la loro incolumità. Arrivati al terzo passaggio sul traguardo dei Fori Imperiali, quindi, il tempo è stato neutralizzato e Chris Froome è stato ufficialmente incoronato vincitore.

Inizialmente si pensava addirittura a un forte gesto plateale del gruppo: fermarsi tutti insieme prima della linea del traguardo. Ma gli ufficiali di gara hanno accettato la proposta di accorciare la tappa, che è stata completata ma è valsa solo per i punti per la maglia ciclamino. La frazione è stata poi vinta dall’irlandese Sam Bennett, battuto Elia Viviani in volata.

Chiaramente la polemica ha già fatto il giro della rete, e sono tanti i commenti ironici contro il Comune, già bersagliato nelle scorse settimane per le condizioni delle strade.

E la Direzione Corse tiene a precisare: “Visto le varie dichiarazioni prive di fondamento uscite sui media teniamo a precisare che il Giro ha avuto 20 giorni per dichiarare il vincitore finale. Abbiamo scelto Roma e il suo percorso, perché voleva essere e vuole essere la passerella di un grande Giro: riteniamo che questa scelta valorizzi l’edizione 101. La decisione di neutralizzare i tempi è stata presa solo da un punto di vista sportivo e dispiace che sia stata strumentalizzata per altri fini”, le parole riportate dall’Ansa.

Froome può quindi festeggiare il suo primo Giro d’Italia della sua carriera. Il corridore britannico del team Sky, su cui pende il giiudizio del Tribunale Antidoping per la sua positività al salbutamolo, aggiunge la corsa rosa alla sua collezione prestigiosa di Grandi giri, che conta anche quattro Tour de France e una Vuelta di Spagna.

Decisiva per il successo del britannico la tappa di venerdì, la Venaria Reale – Bardonecchia, con l’epica fuga di 82 km che ha spedito Froome direttamente nella leggenda del Giro.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 18:05