Giro, Vegni a muso duro con i team

Il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima del via della tredicesima tappa della corsa rosa sulla questione Covid: “Abbiamo fatto i test due o tre volte e ad oggi siamo tutti negativi. Siamo sereni, siamo tranquilli”.

Poi la frecciata: “Mi piacerebbe che anche le squadre al loro interno trasmettessero questa serenità e non allarmismo. Ognuno per la propria responsabilità faccia il necessario per comunicare nella giusta ottica”. Il riferimento è alla richiesta del team Ef Pro Cycling di far terminare la corsa rosa domenica prossima, già respinta al mittente.

OMNISPORT | 16-10-2020 12:16