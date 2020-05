Giro, Vegni conferma la presenza di Nibali

Non sarà un Giro d’Italia con pochi campioni, nonostante il nuovo calendario Uci, che favorisce platealmente la corsa rosa in favore del Tour de France. Lo assicura il direttore di gara Mauro Vegni: “Posso dire che il 90% dei big ci ha in via ufficiosa confermato la presenza. Al momento nessuno è in grado difare annunci definitivi per le ragioni che sappiamo. Ma sia Nibali, sia Evenepoel, sia Sagan, sia Fuglsang, sia ovviamente Carapaz, hanno il Giro in testa ai loro programmi. Il 10% che manca è dovuto alla rinuncia di Bardet, da francese preferisce andare subito alla Grande Boucle”.

Le tre tappe iniziali, che si sarebbero dovute svolgere in Ungheria, verranno recuperate al Sud: “Abbiamo un paio di soluzioni, la Sicilia è una di quelle. Ma potremmo anche scegliere altre regioni, come Calabria, Campania, Basilicata o Puglia. Dobbiamo parlare con i vari Comuni e al momento non è semplice. E poi dobbiamo avere certezze sul calendario definitivo”.

