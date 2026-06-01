Scoppia il caso al Giro, la contestazione social dopo l'eliminazione della vincitrice Lorena Wiebes. Elisa Balsamo vince anche la 2° tappa

Balsamo nuova leader, ma la squadra della vincitrice della 1° tappa non ci sta e sui social cresce la protesta con un hashtag per chiedere giustizia per la campionessa olandese

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Prosegue il Giro d’Italia con la Corsa Rosa delle protagoniste del ciclismo e l’azzurra Elisa Balsamo che, indossando il simbolo del primato in classifica generale, conquista in volata la seconda tappa dell’edizione al femminile, 156 km da Roncade a Caorle con il Muro di Ca’ del Poggio. Balsamo ha preceduto Lara Gillespie, in Maglia Rosa, e Chiara Consonni, in un ordine d’arrivo che rispecchia anche la classifica generale in queste primissime frazione della corsa che è stata già attraversata da un caso che amplifica il dibattito. Con una decisione della giuria, la vincitrice sul traguardo di Ravenna e Maglia Rosa per pochi minuti effettivi, Lorena Wiebes, è stata squalificata per la frazione e addirittura espulsa dalla corsa a causa di una violazione del regolamento: la sua bicicletta, al traguardo, pesava meno del minimo consentito.

Lorena Wiebes squalificata dal Giro 2026

La decisione è giunta nello stupore generale, tant’è che anche il primo comunicato ufficiale dell’organizzazione riportava nell’ordine d’arrivo e in classifica Wiebes prima sul traguardo di Ravenna. Una vittoria cancellata da 6,78 chilogrammi, venti grammi che hanno ribaltato le informazioni acquisite e aperto il caso sulla campionessa olandese, difesa dalla sua squadra in un comunicato duro. Sui social la notizia ha provocato la reazione di sponsor e tifosi, che hanno unito alla contestazione formale la loro voce con l’hashtag #westandforlorena.

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Il comunicato della SD Worx-Protime

La SD Worx – Protime è “sbalordita dalla decisione della commissione dei commissari UCI”, si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale e i social ufficiali. “Il team nutre seri dubbi sulle procedure di pesatura delle biciclette al Giro d’Italia femminile – scrive la SD-Worx in una nota -. Ad esempio, si è riscontrata una differenza di peso di oltre 50 grammi tra la prima e la seconda pesatura della bicicletta di Wiebes dopo l’arrivo della tappa a Ravenna. Wiebes ha utilizzato questa bicicletta in diverse occasioni in questa stagione (ottenendo numerose vittorie) sempre con la stessa configurazione. Era già stata pesata, e il team non comprende quindi come lo stesso mezzo possa ora essere improvvisamente al di sotto del peso minimo richiesto”.

“Il Team SD Worx ritiene che la squalifica di Wiebes sia una sanzione eccezionalmente severa”, la chiusura del comunicato.

Che cosa accade alla classifica generale e all’ordine d’arrivo

Che cosa accade, però, in simili circostanze? In attesa di ulteriori informazioni, l’eliminazione della ciclista olandese di fatto modificato ordine di arrivo e classifica generale che, come accennato sopra, all’indomani della tappa in vista della prtenza di domenica si presentava con Maglia Rosa e vittoria di tappa passata a Elisa Balsamo, seconda al traguardo e prima nell’ultima frazione.