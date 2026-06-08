Giro Women, perché nulla era scontato compresa la vittoria di Demi Vollering e il ritorno di Elisa Longo Borghini

L'edizione si è conclusa con l'ennesimo colpo di scena di un Giro al femminile che non ha mai annoiato e fa riflettere sull'enorme potenziale di questo sport

L’imprevedibile si è consumato nelle tappe conclusive, a rimarcare uno stravolgimento che si riteneva forse remoto se non ardito in questa edizione del Giro d’Italia Women proprio nel rush finale, in un epilogo emozionante che ha visto Demi Vollering vincere la Corsa Rosa e conquistare per la prima volta il Trofeo Luce Infinita. La frazione conclusiva si è accesa fin dal primo GPM di giornata, Montoso, dove c’è stata una prima selezione che ha ridotto il gruppo Maglia Rosa a sole sette unità.

Giro Women, l’ultimo ribaltone

L’attacco decisivo è nato però al termine della discesa, con un primo allungo di Antonia Niedermaier sulla quale si sono portate in scia Elisa Longo Borghini e Niamh Fisher-Black ma su questo trio, arrivato a vantare fino a 2’12” di margine, si è riportata dopo l’ultimo GPM Demi Vollering, che a 37 chilometri dall’arrivo ha definitivamente staccato la Maglia Rosa Anna Van der Breggen. Si è consumato così l’ultimo colpo di scena di un Giro incredibile, soprattutto dopo la vicenda della lastra di ghiaccio e il rischio valanga.

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Mentre Vollering consolidava il suo vantaggio in classifica generale, Elisa Longo Borghini si imponeva allo sprint su Niamh Fisher-Black nella volata. Un ritorno comunque, un risultato importante.

Il successo di Demi Vollering

Demi Vollering aggiunge il Giro d’Italia Women ai successi già ottenuti al Tour de France Femmes e alla Vuelta Femenina, diventando la seconda pro della storia a completare la trilogia dei Grandi Giri femminili, un piccolo ma enorme capolavoro. Sul podio con lei Niedermaier e Van der Breggen, con Longo Borghini e Fisher-Black a completare la top 5.

Per Vollering anche la Maglia Azzurra dei GPM, con Elisa Balsamo e Isabella Holmgren che hanno portato a casa rispettivamente Maglia Rossa e Maglia Bianca.

Demi Vollering (FDJ United – Suez) ha il Giro d’Italia Women by ITA – Italian Trade Agency. Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM zondacrypto) e Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime).

Che cosa ci lascia questo Giro Women

Sul versante femminile, questa edizione del Giro ha stupito ogni giorno, ad ogni tappa a partire dalla squalifica – a cui sono seguite polemiche inevitabili, di Lorena Wiebes. Il successo di Diane Vollering che si è aggiudicata una Corsa Rosa decisiva per la sua carriera non era affatto scritto, stando ai cambi di scenario continuo. Poteva andare diversamente? I fatti dicono che è stato un Giro competitivo, estremamente segnato da azioni e spirito individuale da parte delle top candidate alla vittoria della Corsa.

CLASSIFICA GENERALE

Demi Vollering (FDJ United – Suez) Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM zondacrypto) a 30″ Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime) a 1’37”

LE MAGLIE UFFICIALI

Le maglie di leader del Giro d’Italia Women sono disegnate da CASTELLI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Regina – Demi Vollering (FDJ United – Suez)

Maglia Rossa, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata ITA Airways – Elisa Balsamo (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum – Demi Vollering (FDJ United – Suez)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata Frantoi Redoro – Isabella Holmgren (Lidl-Trek)

Le dichiarazioni

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, la vincitrice di tappa Elisa Longo Borghini ha dichiarato: “Questa vittoria è più di una semplice vittoria. E’ un ritorno. Ho passato mesi molto difficili, in cui sia il corpo che la mente non erano a posto. Volevo comunque lasciare un’impronta sul Giro, e stamattina mi sono detta che c’era un solo obiettivo: vincere. Voglio dedicare questo successo a tutta la gente che mi ama e che mi è stata vicina. Quando non hai gambe devi vincere con il cuore, ed è quello che ho fatto”.

“Indossare oggi la Maglia Rosa è incredibile, dopo tutto quello che è successo durante questa settimana. Ieri, dopo la tappa, ero frustrata perché non ero riuscita a guadagnare su Anna Van der Breggen, quindi oggi ci siamo dette che sarebbe stata una giornata da tutto o niente fino al traguardo. In realtà, nella mia mente, il traguardo era in cima all’ultima salita. Sapevo che se non fossi riuscita a staccare Anna lì, le mie possibilità sarebbero svanite. Quando ho visto il vantaggio aumentare e il resto del gruppo di testa collaborare con me, ho iniziato a pensare che stavo andando verso la vittoria del Giro. Il sogno di vincere tutti e tre i Grandi Giri è ora realtà: festeggerò e tornerò per riconquistarlo”, le parole di Demi Vollering.

La seconda classificata, Antonia Niedermaier, ha dichiarato: “Oggi volevo provare qualcosa, perché la mia squadra è stata eccezionale per tutta la settimana e sentivo di avere un debito nei loro confronti. Mi sono presa un rischio, ma l’ho fatto per una ragione: non volevo accontentarmi del podio. Penso di essere cresciuta rispetto all’anno scorso, quando ho vinto la Maglia Bianca, e voglio tornare per migliorarmi ancora”.

La terza classificata, Anna Van der Breggen, ha detto: “Ho lottato con tutto quello che avevo, ma non è bastato per difendere la Maglia Rosa. Ci sono stati molti attacchi e alla fine ho dovuto cedere. Il terzo posto è comunque un buon risultato e spero di poter tornare a lottare per la Maglia Rosa in futuro”.