Girone Italia Mondiali 2026, urna benevola: è il playoff a spaventare i tifosi. Il FIFA Peace Prize a Trump fa infuriare tutti

Il sorteggio di Washington sorride all'Italia e sui social i tifosi non possono non esultare. A spaventare maggiormente è il playoff. Quante critiche per il premio al presidente USA

Urna benevola con l’Italia, quella che a Washington, tra un’esibizione canora e un premio alla pace a dir poco controverso, ha tratteggiato la fisionomia di un Mondiale 2026 in USA, Messico e Canada a cui gli azzurri di Gennaro Gattuso devono, in ogni caso, ancora qualificarsi. Il tabellone recita Canada, Qatar, Svizzera e vincitrice del playoff A europeo, vale a dire una tra Italia, Galles, Irlanda del Nord e Bosnia ed Erzegovina.

Il playoff spaventa più del girone mondiale

Ed, proprio come sottolineato da Roberto Baggio durante l’evento, è proprio la rosa di avversarie che ci attende al playoff che sembra spaventare maggiormente i tifosi italiani sui social. “Sarà più difficile andare ai mondiali che passare il girone!!” scrive qualcuno e ancora: “Più difficili i play off del girone mondiale”, “Ci va il Galles perché noi siamo dei polli”, “ma scusate non dovremo prima pensare a qualificarci”, “Intanto arriviamoci, considerando con chi siamo usciti tipo nel 2010”, “Azzurri che non ci saranno!”, “Ad arrivarci…”, “Ci vediamo nel play off 2030”.

Urna fortunata

Di contro, il responso dell’urna accontenta tutti. E non può essere altrimenti, visto che l’Italia di Gattuso partiva dalla quarta fascia e ha di fatto evitato tutte le corazzate possibili. “Se andiamo ai mondiali meglio di così non poteva capitare soprattutto a livello ambientale giocheremo con tanti italiani sugli spalti” si legge e poi: “Cioè la quarta (cioè l’Italia) è la più forte pure se si presenta con Pio Esposito. Che roba ridicola sti mondiali”, “È il Girone più facile del mondiale”, “Finalmente un po’ di fortuna, ma va aiutata”, “Penso che ci è andata di un bene…..ma vedremo”,

Aspre critiche al Premio per la Pace assegnato a Trump

A far discutere i social (e non solo italiani) è però anche la consegna al Presidente USA, Donald Trump, del primo FIFA Peace Prize per “le sue azioni in promozione della pace nel mondo”, ha spiegato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino dal palco di Washington. Inevitabili le reazioni. C’è chi ci scherza su: “Vabbè eleggetelo anche come miglior giocatore del mondiale a sto punto”.

In tanti, però, dimostrano di non gradire in alcun modo. E giù critiche feroci. “Ma stiamo scherzando?!”, “L’invenzione da parte della FIFA di un premio per la pace da dare a Trump è oltre la parodia…”, “Hanno letteralmente inventato un “premio per la pace” per tenerlo contento dopo che non ha ricevuto il vero Premio Nobel per la Pace”, “Uno dei momenti più patetici e umilianti della storia”, “Sto per vomitare”.

