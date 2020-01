Giroud a un passo dall'Inter: nuovo segnale

Come sostituto di Romelu Lukaku l'Inter ha deciso di puntare su Oliver Giroud.

L'attaccante francese non ha mai nascosto l'apprezzamento per Antonio Conte e gli ultimi sviluppi avvicinano ancor di più il giocatore all'ambiente nerazzurro. Il classe 1986 nella gara contro il Burnley non è andato neanche in panchina.

Anche Lampard si è espresso in maniera chiara sull'argomento: "Se la situazione si rivelerà giusta per tutte le parti in causa, soprattutto per il Chelsea, Giroud può lasciare il club anche senza l'arrivo di un altro attaccante".

SPORTAL.IT | 11-01-2020 16:50