Giroud-Inter, l'ammissione di Lampard

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard in conferenza stampa ha ammesso che Giroud è in uscita: "Se la situazione si rivelerà giusta per tutte le parti in causa, soprattutto per il Chelsea, Giroud può lasciare il club anche senza l'arrivo di un altro attaccante".

"E' stato un grande professionista, si è sempre allenato bene pur non giocando molto. Devo però ancora prendere una decisione, anche se penso che il suo agente abbia già parlato con il club. Fino a quando non sarà tutto fatto, rimarrà un giocatore del Chelsea". Giroud è dato molto vicino ai nerazzurri.

SPORTAL.IT | 10-01-2020 21:31