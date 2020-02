Giroud: Inzaghi mastica amaro

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi non ha nascosto la sua delusione per il mancato arrivo di Oliver Giroud: "Si stava cercando un qualcosa che avrebbe potuto migliorarci e aiutarci. Nel reparto offensivo abbiamo qualche problema con l'infortunio di Correa. Caicedo e Immobile stanno giocando da tante partite. Ci avrebbe aiutato, ma andremo avanti con i nostri. Chiederò uno sforzo in più a Immobile e Caicedo, sperando che Correa recuperi presto. Farò crescere anche Adekanye".

"C'era l'idea di poterci migliorare se fosse capitata l'occasione. L'infortunio di Correa ha un po' pesato, i tre stanno facendo qualcosa di straordinario, grande rendimento per 6 mesi. C'è il rischio di infortuni e squalifiche. Adesso entriamo in una settimana importante con 3 gare ravvicinate".

Chiosa su Luis Alberto: "Abbiamo un ottimo rapporto, c'è grandissima stima, in questo momento non possiamo permetterci di perderlo. Aveva qualche problema prima del derby, non c'era a Napoli, per questo l'ho tolto. La sua reazione? Un minuto dopo c'eravamo già chiariti con lo sguardo. È bastato un attimo per far rientrare tutto".

SPORTAL.IT | 01-02-2020 16:59