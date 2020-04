Sciatori innamorati a distanza. Michelle Gisin, fidanzata con Luca De Aliprandini. si è confidata con Blick.

“E’ difficile non potersi vedere – ha raccontato la svizzera -. Ho trascorso soltanto otto giorni con Luca da novembre e non vedevamo davvero l'ora di passare un po' di tempo insieme. A livello emotivo è stato un duro colpo quando ho capito che non sarei potuta andare da lui. Per un attimo sono andata in crisi”.

SPORTAL.IT | 16-04-2020 20:55