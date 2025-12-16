Giudice Sportivo: stangata per Basic! La decisione su Zaccagni, la Juve perde anche Koopmeiners contro la Roma

Le decisioni da parte del Giudice Sportivo al termine della quindicesima giornata di Serie A: tutti i giocatori e gli allenatori squalificati e le ammende ai club

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti dopo l’ultimo turno di campionato, tra squalifiche pesanti, assenze pesanti in vista delle prossime giornate e diverse ammende alle società. Colpita soprattutto la Lazio dopo la sfida del Tardini contro il Parma, mentre arrivano decisioni anche su allenatori e tifoserie, con effetti che si estenderanno fino alla 17ª giornata complice la Supercoppa italiana.

Stangata per Basic, gli squalificati

Il Giudice Sportivo è stato clemente con Zaccagni, squalificato per una sola giornata dopo il rosso diretto subito contro il Parma per un grave fallo di gioco. Al contrario il suo compagno di squadra Basic dovrà scontare invece due i turni di stop “per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l’avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria”. Out per il prossimo turno anche Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese) e Thorstvedt (Sassuolo), diffidati e ammoniti. Il centrocampista bianconero non ci sarà contro la Roma.

Per lo stesso motivo, salteranno invece la 17ª giornata Frese, Belghali (Verona) e Gaspar (Lecce), che non potranno scendere in campo nel prossimo turno per via della partecipazione alla Supercoppa italiana delle rispettive avversarie, ed Heggem (Bologna) espulso contro la Juventus e anche lui impegnato con i rossoblù nel torneo a Riyad.

Gli allenatori squalificati

Sono due gli allenatori squalificati: Zanetti (Verona), espulso per doppia ammonizione, e Fabregas (Como), ammonito nonostante fosse già diffidato “per aver assunto al termine della gara, sul terreno di gioco, un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria”. Entrambi, però, sconteranno la squalifica nella 17ª giornata e non nella 16ª. Infatti Verona e Como non scenderanno in campo questo weekend, sempre a causa degli impegni in Supercoppa italiana delle rivali.

Le società multate