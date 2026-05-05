Giudice Sportivo Serie A: il Milan perde Tomori, Locatelli multato. Sogliano stangato dopo lo sfogo sulla Juve

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle infrazioni della 35esima giornata di campionato: tutte le squalifiche e le multe

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La Lega Serie A ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alle infrazioni commesse da giocatori, dirigenti e allenatori nel corso della 35esima giornata di campionato. Sono ben quattro i giocatori che saranno costretti a saltare il prossimo turno del campionato di Serie A, una sola espulsione in campo e tre giocatori ammoniti già diffidati. Due multe ai danni di due giocatori che hanno simulato in area e due giornate di squalifica, più un’ammenda, per un dirigente. Mentre si registra una sola multa ai danni dei club.

Serie A, gli squalificati per la prossima giornata

CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Saranno dunque quattro i giocatori che salteranno la prossima giornata del campionato di Serie A. Fikayo Tomori è l’unico che è stato espulso in campo nella scorsa giornata di Serie A: il difensore del Milan ha rimediato una doppia ammonizione nel corso del primo tempo della sfida contro il Sassuolo.

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00

FADERA Alieu (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KABASELE Christian (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMON NAVEROS Jacobo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Salteranno la prossima sfida di campionato anche Kabasele dell’Udinese e Jacobo Ramon; i due sono stati ammoniti nella scorsa giornata ed erano in diffida. Stessa situazione anche per Fadera del Sassuolo, che però dovrà pagare anche un’ammenda di 2mila euro per aver simulato in area.

Multati per simulazione Locatelli e Loftus-Cheek

Stesse multe che dovranno pagare anche Manuel Locatelli e Ruben Loftus Cheek. I due giocatori sono stati ammoniti durante le rispettive partite contro Hellas Verona e Sassuolo per aver simulato, secondo il direttore di gara. Oltre all’ammonizione, la nona in stagione per il capitano della Juventus mentre solo la seconda per il giocatore del Milan, i due dovranno pagare anche una multa di 2mila euro.

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

LOCATELLI Manuel (Juventus): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria

Stangata per Sogliano dopo lo show contro la Juve

Si chiude con le sanzioni ai danni di allenatori e dirigenti. Si registra la sesta ammonizione in stagione ai danni di Cesc Fabregas, rimediata nella partita del “suo” Como contro il Napoli. Mentre sarà squalificato per una gara il match analyst del Bologna Paolo Riela “per avere, al 50° del primo tempo, rivolto una critica irrispettosa”. Chiude il quadro la squalifica per due giornate e una multa di 5mila euro per Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, dopo la scenata nel finale della partita allo Stadium contro la Juve.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

SOGLIANO Sean (Hellas Verona): per avere, al 51° del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, reiterato tale atteggiamento; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale.

Si chiude il quadro con la multa rimediata dal Lecce: