Giudice Sportivo Serie A: Fabregas e Como stangati, mano pesante su Cesc e Rodriguez. Squalificato anche Estupinan

Ecco le decisioni in merito ai fatti della quinta giornata di Serie A. Mano pesante sui lombardi, privati del loro allenatore e dell'esterno in vista dei match contro Atalanta e Juventus.

Sono arrivate puntuali le decisioni del Giudice Sportivo a seguito della 5a giornata di Serie A. Tra i club più penalizzati, in un turno che ha visto parecchi scontri diretti di alta classifica, c’è il Como che dovrà fare a meno del proprio allenatore Cesc Fabregas per 2 gare e di Jesus Rodriguez per 3. Una giornata, infine, a De Roon ed Estupinan, entrambi espulsi nel corso delle rispettive sfide.

Stangata per il Como: puniti Rodriguez e Fabregas

La quinta giornata di Serie A non è stata solo spettacolo in campo tra big match come Juventus–Atalanta e Milan–Napoli, ma anche terreno fertile per decisioni importanti da parte del Giudice Sportivo. Tra cartellini gialli, rossi diretti ed espulsioni per somma di ammonizioni, sono arrivate sanzioni che avranno un impatto significativo sui prossimi turni di campionato.

Il caso che ha destato maggiore attenzione riguarda il Como. Durante la sfida contro la Cremonese, l’attaccante Jesus Rodriguez è stato espulso e, come stabilito dal Giudice Sportivo, dovrà scontare ben tre giornate di squalifica. Inoltre, gli azzurri dovranno fare a meno per due turni anche del proprio allenatore Cesc Fabregas. I lombardi giocheranno contro Atalanta e Juventus i prossimi match.

Le decisioni su De Roon ed Estupinan

Oltre al provvedimento che ha colpito Rodríguez, il comunicato ufficiale ha confermato altre squalifiche di rilievo. Una giornata di stop per Maarten De Roon dell’Atalanta, espulso nel match contro la Juventus, e per Estupiñán, punito dopo la gara con il Napoli. Sanzioni che, pur rilevanti, non hanno la stessa gravità di quella inflitta al giocatore del Como. La quinta giornata, dunque, non ha fatto mancare emozioni e polemiche, sia sul rettangolo verde sia fuori dal campo, con il Giudice Sportivo ancora una volta protagonista delle vicende che plasmano il prosieguo della Serie A.

Multe per i club: su tutti Verona e Roma

Lungo, infine, anche l’elenco di club multati. Tra questi, ci sono in particolar modo Verona e Roma per le quali la sanzione pecuniaria è stata di 5000 euro. La motivazione per i gialloblù è di cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria e lancio di bicchieri di plastica. Un turno di squalifica, tra le fila degli scaligeri, anche per il preparatore atletico Guberti. Per quanto riguarda il team capitolino, invece, la pena è dovuta al lancio nel recinto di gioco di cinque petardi da parte dei propri supporter.