Giudice Sportivo, Cremonese retrocessa e stangata: 4 turni a Grassi. Solo una multa per Torino-Juve, che mazzata al Lecce

Tre i giocatori della formazione lombarda squalificati per la prossima stagione, due turni anche a Kabasele dell’Udinese. I fatti dell’Olimpico di Torino per il momento non rientrano nelle decisioni

Un’ultima giornata di campionato di serie A ad altissima tensione. Lo si sapeva alla vigilia e quello che è successo in campo lo ha ampiamente confermato. A finire sotto la lente del Giudice Sportivo soprattutto la Cremonese che il ko con il Como e la conseguente retrocessione incassa anche una maxi-stangata. Come era prevedibile, invece, non sono state prese decisione rispetto a quello che è successo prima del derby tra Torino e Juventus.

La stangata alla Cremonese: 4 turni a Grassi

Una giornata da dimenticare per la Cremonese. Il match con il Como di Fabregas (che festeggia la qualificazione in Champions) è stato ad altissima tensione e le proteste dei giocatori lombardi sono stati furenti. Ora arriva la stangata del giudice sportivo che colpisce con quattro giornate il centrocampista Alberto Grassi per espressioni blasfeme, atteggiamento minaccioso e una lieve spinta nei confronti dell’arbitro Maresca. Nella prossima stagione dovranno rimanere fermi anche Milan Djuric (2 turni di stop) per atteggiamento gravemente irrispettoso e David Okereke (un turno e un ammenda). Squalifica di due giornate anche per Christian Kabasele dell’Udinese, espulso nel corso del match del Maradona con il Napoli per aver colpito Hojlund con un calcio a palla lontana.

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Gli squalificati dell’ultima giornata

4 giornate

Alberto Grassi (Cremonese)

2 giornate

Christian Kabesele (Udinese)

Milan Djuric (Cremonese)

1 giornata

Chidozie Okereke (Cremonese)

Nicolas Valentini (Verona)

Sascha Britschgi (Parma)

Henrikh Mkhitaryan (Inter)

Yber Ramadani (Lecce)

Jamie Vardy (Cremonese)

Lecce, la multa è salatissima

Una giornata di festa per il Lecce che conquista la salvezza all’ultima giornata. La squadra di Di Francesco esulta, e i suoi tifosi lo fanno forse anche un po’ troppo o almeno oltre le regole secondo il Giudice sportivo che ha punito la società pugliese con una multa di 15mila euro a causa del comportamento dei suoi sostenitori che hanno “lanciato due fumogeni nel rettangolo di gioco, 7 petardi e numerosi altri fumogeni nel recinto di gioco”. Multe salate anche nei confronti della Cremonese che riceve un’ammenda di 8mila euro per il lancio di oggetti da parte dei tifosi e di altri 5mila per cori ingiuriosi nei confronti del direttore di gara. Multa “anomala” quella inflitta all’Udinese colpevole di aver provocato il ritardo di due minuti dell’inizio del secondo tempo.

Torino-Juventus: solo una multa

Nel referto del Giudice Sportivo non ci sono decisioni invece per quanto successo prima del derby tra Torino e Juventus. Le indagini su quanto successo al tifoso colpito presumibilmente da una bottiglia alla testa sono ancora in corso da parte dell’autorità e bisogna stabilire ancora con esattezza dove si è verificato l’episodio. Per quanto riguarda la “trattativa” tra i tifosi bianconeri e i giocatori della Juventus, non ci sono ancora riscontri sulla possibilità o no che il Giudice sportivo e le autorità federali intervengano sul caso. Nel documento pubblicato oggi figura solo una multa di 1500 alla società granata per il lancio di un fumogeno.