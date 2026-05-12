Giudice Sportivo, la decisione sul caso Dossena-Davis e le squalifiche. Milan senza due big

Le squalifiche per la 37ª giornata di Serie A, mentre l'accusa di razzismo di Davis verso Dossena resta sotto la lente d'ingrandimento: tutte le decisioni

La penultima giornata di Serie A si avvicina tra tensione, polemiche e assenze pesantissime. Il Giudice Sportivo ha infatti emesso i suoi provvedimenti dopo l’ultimo turno di campionato, fermando tredici giocatori in vista della 37ª giornata, decisiva tanto per la corsa Champions quanto per la lotta salvezza. Tra espulsioni, diffide fatali e multe ai club, il caso che continua però a far discutere è quello legato a Cagliari-Udinese e l’accusa di Davis nei confronti di Alberto Dossena legata a presunti insulti razzisti.

I giocatori espulsi

Sarà una 37ª giornata di Serie A pesantemente condizionata dalle squalifiche. Il Giudice Sportivo ha infatti fermato tredici calciatori in vista del penultimo turno di campionato, tra espulsioni e ammonizioni pesanti per giocatori già diffidati. A fare più rumore è l’assenza di Alessio Romagnoli: il difensore della Lazio è stato espulso nell’ultimo turno e sarà costretto a saltare il derby contro la Roma. Quattro i calciatori fermati dopo il cartellino rosso ricevuto nell’ultima giornata e che sono stati puniti con un turno di stop:

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Alessio Romagnoli (Lazio)

(Lazio) Sascha Britschgi (Parma), espulso per doppia ammonizione

(Parma), espulso per doppia ammonizione Rosen Bozhinov (Pisa)

(Pisa) Felipe Loyola (Pisa)

Squalificati per diffida

Nove invece i giocatori fermati dal Giudice Sportivo sempre per un turno dopo essere stati ammoniti da diffidati:

Isak Hien (Atalanta)

(Atalanta) Jhon Lucumi (Bologna)

(Bologna) Zé Pedro (Cagliari)

(Cagliari) Pervis Estupiñán (Milan)

(Milan) Rafael Leão (Milan)

(Milan) Alexis Saelemaekers (Milan)

(Milan) Matteo Politano (Napoli)

(Napoli) Gvidas Gineitis (Torino)

(Torino) Kingsley Ehizibue (Udinese)

Assenze pesanti soprattutto nella corsa europea, con diverse squadre impegnate nella lotta Champions che dovranno fare i conti con defezioni importanti nel momento decisivo della stagione. Ma il tema centrale è soprattutto legato al caso Dossena-Davis.

Dossena-Davis, cosa è successo

Cagliari-Udinese. Nel caos seguito alla protesta, l’attaccante era stato inizialmente ammonito dal direttore di gara, che ha poi deciso di revocare il cartellino dopo un confronto con i giocatori coinvolti. Nel post partita è arrivata anche la dura Davis ha segnalato all’arbitro di aver ricevuto insulti da parte di Dossena , episodio che ha immediatamente infiammato il clima in campo nel finale di. Nel caos seguito alla protesta, l’attaccante era stato inizialmente ammonito dal direttore di gara, che ha poi deciso di revocare il cartellino dopo un confronto con i giocatori coinvolti. Nel post partita è arrivata anche la dura presa di posizione di alcuni giocatori come Zaniolo e del club friulano, che in una nota ufficiale ha denunciato “vergognosi insulti razzisti”, manifestando piena solidarietà al proprio attaccante. Il club friulano ha inoltre annunciato l’intenzione di tutelare Davis “in tutte le sedi opportune”, chiedendo agli organi della giustizia sportiva di fare piena luce sull’accaduto. E ora è arrivata la risposta del Giudice Sportivo.

Il comunicato del Giudice Sportivo su Dossena-Davis

“Letto il referto del Direttore di gara e il rapporto della Procura Federale, dispone un supplemento di istruttoria da parte della Procura medesima al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l’accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti“ – questo si legge nella nota ufficiale del Giudice Sportivo che ha deciso di non squalificare nessuno in attesa di un’indagine approfondita.

Le multe alle società