Giudice Sportivo, la decisione sul caso Dossena-Davis e le squalifiche. Milan senza due big

La penultima giornata di Serie A si avvicina tra tensione, polemiche e assenze pesantissime. Il Giudice Sportivo ha infatti emesso i suoi provvedimenti dopo l’ultimo turno di campionato, fermando tredici giocatori in vista della 37ª giornata, decisiva tanto per la corsa Champions quanto per la lotta salvezza. Tra espulsioni, diffide fatali e multe ai club, il caso che continua però a far discutere è quello legato a Cagliari-Udinese e l’accusa di Davis nei confronti di Alberto Dossena legata a presunti insulti razzisti.
- I giocatori espulsi
- Squalificati per diffida
- Dossena-Davis, cosa è successo
- Il comunicato del Giudice Sportivo su Dossena-Davis
- Le multe alle società
I giocatori espulsi
Sarà una 37ª giornata di Serie A pesantemente condizionata dalle squalifiche. Il Giudice Sportivo ha infatti fermato tredici calciatori in vista del penultimo turno di campionato, tra espulsioni e ammonizioni pesanti per giocatori già diffidati. A fare più rumore è l’assenza di Alessio Romagnoli: il difensore della Lazio è stato espulso nell’ultimo turno e sarà costretto a saltare il derby contro la Roma. Quattro i calciatori fermati dopo il cartellino rosso ricevuto nell’ultima giornata e che sono stati puniti con un turno di stop:
- Alessio Romagnoli (Lazio)
- Sascha Britschgi (Parma), espulso per doppia ammonizione
- Rosen Bozhinov (Pisa)
- Felipe Loyola (Pisa)
Squalificati per diffida
Nove invece i giocatori fermati dal Giudice Sportivo sempre per un turno dopo essere stati ammoniti da diffidati:
- Isak Hien (Atalanta)
- Jhon Lucumi (Bologna)
- Zé Pedro (Cagliari)
- Pervis Estupiñán (Milan)
- Rafael Leão (Milan)
- Alexis Saelemaekers (Milan)
- Matteo Politano (Napoli)
- Gvidas Gineitis (Torino)
- Kingsley Ehizibue (Udinese)
Assenze pesanti soprattutto nella corsa europea, con diverse squadre impegnate nella lotta Champions che dovranno fare i conti con defezioni importanti nel momento decisivo della stagione. Ma il tema centrale è soprattutto legato al caso Dossena-Davis.
Dossena-Davis, cosa è successo
Il comunicato del Giudice Sportivo su Dossena-Davis
“Letto il referto del Direttore di gara e il rapporto della Procura Federale, dispone un supplemento di istruttoria da parte della Procura medesima al fine di acquisire, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l’accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti“ – questo si legge nella nota ufficiale del Giudice Sportivo che ha deciso di non squalificare nessuno in attesa di un’indagine approfondita.
Le multe alle società
- Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato reiteratamente nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e numerosi oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.