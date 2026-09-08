Un solo calciatore squalificato dopo la terza giornata di Serie A, guai per il Bologna: due turni di stop per Tedesco e inibizione per il presidente Saputo.

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La Lega Serie A ha pubblicato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, in merito alla terza giornata di andata del campionato di Serie A. Un referto che vede il Bologna protagonista negativamente con squalifica e multa per Tedesco e con l’inibizione di Joey Saputo. Un solo calciatore squalificato in vista della quarta giornata di campionato.

Tedesco squalificato per due giornate, inibito Saputo

Il caso più clamoroso riguarda la panchina del Bologna. Domenico Tedesco è stato espulso nel finale della gara contro il Sassuolo e, dopo il rosso, ha rivolto al direttore di gara “un’espressione gravemente irrispettosa”, reiterando l’atteggiamento anche al termine della partita negli spogliatoi, come rilevato dal Quarto Ufficiale. Per lui due giornate di squalifica e un’ammenda di 5mila euro. Nei guai anche il presidente rossoblù Joey Saputo, inibito fino al 30 settembre 2026 per un’espressione “gravemente offensiva” rivolta agli ufficiali di gara sul terreno di gioco, ripetuta poi nel tunnel degli spogliatoi.

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Espulso Gaetano, ammonizione e multa per Lautaro

Tra i calciatori, l’unico che non potrà giocare nella prossima giornata di campionato per squalifica sarà il centrocampista dell’Atalanta Gianluca Gaetano, espulso al termine della partita contro la Roma per un’espressione irrispettosa verso l’arbitro: per lui una giornata di stop e 10.000 euro di multa. Ammonizione con ammenda di 1.500 euro, aggravata dal ruolo di capitano, per Lautaro Martinez dell’Inter, alla seconda sanzione stagionale per proteste; stessa sorte, ma alla prima sanzione, per Gianluca Busio del Venezia. Tra le ammonizioni comuni, alla terza sanzione compare Leo Ostigard del Genoa, mentre tra i cartellini gialli alla prima infrazione spiccano i nomi di Martin Baturina (Como), Raoul Bellanova (Atalanta) ed Emil Holm (Bologna).

Multe pesanti per i ritardi in campo

Il Giudice Sportivo ha sanzionato anche diverse società per responsabilità oggettiva legata ai ritardi nell’inizio delle frazioni di gioco: 4.000 euro al Venezia per un ritardo di circa tre minuti nel primo tempo, 3.000 euro al Milan per due minuti di ritardo nella ripresa e 2.000 euro alla Roma per un ritardo di circa un minuto. Ammende più contenute, da 1.500 euro ciascuna, per Bologna e Genoa, entrambe punite per il lancio di materiale sul terreno di gioco da parte dei propri tifosi: un fumogeno il primo, una bottiglietta di plastica il secondo. Da segnalare che i sostenitori di Bologna, Como, Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Parma, Roma e Udinese hanno introdotto e utilizzato negli impianti materiale pirotecnico di vario tipo, ma per queste società il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare ulteriori provvedimenti.