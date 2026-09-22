Giudice Sportivo, Inter multata per un coro contro Gasperini. Ammenda per Paratici: le decisioni della quinta giornata

Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha reso note ammende e squalifiche dopo la quinta giornata di Serie A, tra multe alle società e ammonizioni ai giocatori

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Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha pubblicato il comunicato ufficiale con le decisioni relative alle gare della quinta giornata di andata della Serie A. Tra le note più attese quella sul caso Mazzola prima di Juventus-Atalanta, che ha provocato un’ammenda da 10.000 euro al club bianconero per il mancato rispetto del minuto di silenzio da parte di una minoranza di tifosi. Il quadro complessivo si allarga coinvolgendo otto club diversi per vari motivi, tutti sanzionati.

Doppia multa per la Fiorentina. Coro dei tifosi nerazzurri contro Gasperini: Inter multata

Bologna, Fiorentina, Inter, Milan, Parma, Roma, Udinese e Venezia sono state coinvolte nell’introduzione e nell’utilizzo di petardi, fumogeni e bengala da parte dei rispettivi settori di tifoseria, ma il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare sanzioni specifiche su questo fronte, salvo eccezioni. La Fiorentina è stata multata due volte: 6mila euro per il ritardo di circa cinque minuti nella ripresa del secondo tempo e ulteriori 5mila euro per cori offensivi rivolti dai propri sostenitori ai tifosi avversari del Napoli. Ammenda anche per il Como, 5mila euro per un ritardo di quattro minuti nell’avvio del primo tempo. Lazio e Venezia sono state sanzionate con 5mila euro ciascuna per il lancio di bottigliette in campo verso i settori occupati dai tifosi ospiti, mentre l’Inter ha ricevuto due ammende distinte, da 3mila e mille euro, per un coro offensivo nei confronti dell’allenatore avversario Gian Piero Gasperini e per il lancio di una bottiglietta in campo. Chiude il quadro la Roma, multata per 3mila euro per il lancio di due petardi nel recinto di gioco.

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Sanzionati Juan Jesus e De Gea

Sul fronte dei giocatori, non si registrano squalifiche in vista della prossima giornata di campionato dopo la sosta per le partite delle nazionali. Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara sono stati sanzionati con ammenda, oltre al giallo, i capitani Enrico Delprato del Parma, ma anche De Gea e Juan Jesus, entrambi alla prima sanzione ma con pena aggravata per il ruolo di capitano. Ammonizioni confermate anche per comportamento scorretto verso un avversario: una lunga lista, tra cui spiccano i nomi di Barella, Bastoni e Akanji dell’Inter. Completano il quadro le ammonizioni per comportamento non regolamentare in campo, che hanno riguardato tra gli altri Raimondo del Frosinone, ora alla seconda sanzione.

Il caso Paratici: multa per proteste

Tra i provvedimenti riguardanti i dirigenti non espulsi, spicca l’ammenda di 5mila euro ai danni di Fabio Paratici, sanzionato per aver protestato ripetutamente contro il direttore di gara negli spogliatoi durante l’intervallo della sfida della Fiorentina. Il comunicato precisa infine che tutti gli importi delle ammende, comprese quelle a carico dei singoli tesserati, verranno addebitati sul conto campionato LCA delle rispettive società, secondo la prassi ordinaria della Lega Serie A.