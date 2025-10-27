Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: punite Napoli, Roma e Juventus, uno squalificato nel Bologna

Le decisioni del Giudice Sportivo tra squalifiche e diffidati in vista delle prossime gare e le ammende alle società per i comportamenti scorretti dei tifosi.

Si chiude l’ottava giornata di Serie A con alcune decisioni importanti del Giudice Sportivo, tra squalifiche individuali e ammende alle società. Dopo le partite dell’ultimo weekend, sono stati ufficializzati una serie di provvedimenti sia per comportamenti in campo sia per episodi legati ai tifosi sugli spalti, con conseguenti ammende inflitte alle società. Ma chi sono i calciatori che non potranno giocare nel prossimo turno di campionato, nell’infrasettimanale della Serie A?

Serie A, squalificati e diffidati

Per quanto riguarda le squalifiche, il Bologna dovrà fare a meno di Holm, fermato per un turno di campionato, a causa del doppio giallo rimediato contro la Fiorentina, nel match pareggiato 2-2 dal Bologna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Entrano invece nella lista dei diffidati:

Gaspar (Lecce)

Doig (Sassuolo)

Koopmeiners (Juventus)

Obert (Cagliari)

Questi giocatori saranno quindi a rischio squalifica in caso di ammonizione nelle prossime giornate. I bianconeri potranno perdere l’olandese e viste le tante partite in programma tra Serie A e Champions, avere tutti è indispensabile. E lo sarà sicuramente per l’allenatore che prenderà il posto di Tudor alla Vecchia Signora.

Ammende alle società

Il Giudice Sportivo ha anche inflitto diverse ammende alle società per comportamenti scorretti dei propri sostenitori: