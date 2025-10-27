Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: punite Napoli, Roma e Juventus, uno squalificato nel Bologna

Si chiude l’ottava giornata di Serie A con alcune decisioni importanti del Giudice Sportivo, tra squalifiche individuali e ammende alle società. Dopo le partite dell’ultimo weekend, sono stati ufficializzati una serie di provvedimenti sia per comportamenti in campo sia per episodi legati ai tifosi sugli spalti, con conseguenti ammende inflitte alle società. Ma chi sono i calciatori che non potranno giocare nel prossimo turno di campionato, nell’infrasettimanale della Serie A?
Serie A, squalificati e diffidati
Per quanto riguarda le squalifiche, il Bologna dovrà fare a meno di Holm, fermato per un turno di campionato, a causa del doppio giallo rimediato contro la Fiorentina, nel match pareggiato 2-2 dal Bologna.
Entrano invece nella lista dei diffidati:
- Gaspar (Lecce)
- Doig (Sassuolo)
- Koopmeiners (Juventus)
- Obert (Cagliari)
Questi giocatori saranno quindi a rischio squalifica in caso di ammonizione nelle prossime giornate. I bianconeri potranno perdere l’olandese e viste le tante partite in programma tra Serie A e Champions, avere tutti è indispensabile. E lo sarà sicuramente per l’allenatore che prenderà il posto di Tudor alla Vecchia Signora.
Ammende alle società
Il Giudice Sportivo ha anche inflitto diverse ammende alle società per comportamenti scorretti dei propri sostenitori:
- Napoli – € 8.000: i tifosi hanno lanciato bottigliette in plastica verso il settore ospiti e quattro fumogeni nel recinto di gioco. La sanzione è stata attenuata secondo l’art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Roma – € 5.000: i sostenitori hanno lanciato fumogeni sul terreno di gioco al 31° del primo tempo, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi. Sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Cremonese – € 4.000: al 34° del secondo tempo è stato lanciato un fumogeno sul campo, e all’11° del secondo tempo due bicchieri di plastica. La gara è stata interrotta per circa trenta secondi. Sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Juventus – € 2.000: un accendino lanciato nel recinto di gioco al 9° del primo tempo. Sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Sassuolo – € 2.000: cinque bicchieri di plastica lanciati nel recinto di gioco. Sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Hellas Verona – € 1.500: una bottiglietta di plastica lanciata nel recinto di gioco. Sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.