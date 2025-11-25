Giudice Sportivo Serie A, Fiorentina stangata per i cori razzisti a Vlahovic: Gasperini graziato ma niente Napoli

Tutte i provvedimenti ufficiali del giudice sportivo di Serie A in seguito alla dodicesima giornata di campionato: che stangata per la Fiorentina dopo la sfida con la Juve, Gasperini graziato

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Giudice Sportivo che si è abbattuto con decisione sulla Fiorentina, alla quale sono state comminate ben due multa, la prima e ben più cara per i cori razzisti intonati contro Dusan Vlahovic in occasione della sfida alla Juventus. Multa salata anche per la Roma, che però può gioire per la squalifica di una sola giornata inferta a Gian Piero Gasperini, che comunque dovrà saltare l’importante sfida contro il Napoli.

Fiorentina, doppia stangata: i cori contro Vlahovic costano carissimo

Costano caro, anzi, carissimo i cori razzisti nei confronti di Vlahovic intonati dai tifosi della Fiorentina, che in più occasioni durante la sfida alla Juventus hanno bersagliato il centravanti serbo con l’epiteto “zingaro”, tanto da portate l’arbitro Doveri a minacciare di sospendere la partita. “Per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti” è infatti la motivazione addotta dal giudice sportivo di Serie A all’ammenda da 20 mila euro con cui ha punito il club viola, che dovrà inoltre pagare una seconda multa da 10 mila euro per “avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lancio di fumogeni che costa caro anche alla Roma, che dovrà pagare 12 mila euro. Multate anche Como con un’ammenda da 4 mila euro per aver ritardato l’inizio del match con il Torino e Parma per 1,5 mila euro per il lancio di un fumogeno.

Gasperini graziato, ma non ci sarà contro il Napoli

Se da una parte la Roma dovrà pagare una multa salata, dall’altra può festeggiare per Gasperini, graziato con la squalifica minima di una giornata dopo le ripetute proteste che gli sono costate l’espulsione nel match contro la Cremonese. Questa la spiegazione del giudice sportivo: “Per avere, al 17° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall’area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Per i giallorossi si tratta comunque di un’assenza pensante considerando che al prossimo turno è previsto il big match contro i campioni in carica del Napoli di Antonio Conte.

I giocatori squalificati per la 13esima giornata di Serie A

Sono invece soltanto due i nuovi giocatori giocatori squalificati per la 13esima giornata di Serie A. Si tratta di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, espulso contro il Cagliari per somma di ammonizioni dovute ad atteggiamenti scorretti nei confronti degli avversari, e di Ivan Smolcic del Como, squalificato in seguito alla quinta ammonizione ricevuta in questo campionato. Nella lista dei diffidati si registra invece il solo ingresso di Martin Payero della Cremonese.