Giudice Sportivo: multato un dirigente della Juventus, punito il ritardo del Milan. Tutti gli squalificati

Le decisioni da parte del Giudice Sportivo al termine della ventunesima giornata di Serie A: tutti i giocatori squalificati e le ammende comminate ai club

Pubblicato:

Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo l’ultimo turno di Serie A, tra squalifiche, multe e provvedimenti disciplinari che coinvolgono giocatori, dirigenti e società. Poche le assenze per squalifica in vista della 22ª giornata, mentre non mancano le sanzioni economiche, con la Juventus e il Milan tra i club finiti sotto la lente d’ingrandimento, insieme alle consuete ammende legate al comportamento dei tifosi sugli spalti.

Giudice Sportivo, i giocatori squalificati

Sono soltanto tre i calciatori che salteranno la 22esima giornata di Serie A a causa della quinta ammonizione da diffidati:

  • CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già
    diffidato (Quinta sanzione).
  • MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di
    un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • OSTIGARD Leo Skiri (Genoa): per comporta

Juve, multato Modesto

La sconfitta contro il Cagliari non l’hanno digerita i dirigenti bianconeri e in particolare il nuovo direttore sportivo della Juve Modesto che è stato sanzionato con 10.000 euro di multa “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”. Anche altre società come di consueto hanno subito delle ammende da parte del Giudice Sportivo ed è molto curiosa quella legata al Milan: multato per l’eccessivo ritardo. Poi si sono aggiunte le solite sanzioni ai club a causa dei comportamenti irrispettosi dei tifosi.

Le multe ai club di Serie A

  • Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per
    avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara; recidiva
    reiterata continuata.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per non avere, alcuni dei propri
    sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCEper non avere, i propri sostenitori, rispettato
    il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso del
    primo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore
    della squadra avversaria.
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della
    gara, lanciato sul terreno di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex
    art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Giudice Sportivo: multato un dirigente della Juventus, punito il ritardo del Milan. Tutti gli squalificati L'ex Juve Douglas Costa al Chievo in Serie D: la Top 5 (+1) degli ex Serie A che hanno giocato tra i dilettanti

