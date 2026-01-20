Giudice Sportivo: multato un dirigente della Juventus, punito il ritardo del Milan. Tutti gli squalificati

Le decisioni da parte del Giudice Sportivo al termine della ventunesima giornata di Serie A: tutti i giocatori squalificati e le ammende comminate ai club

Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo l’ultimo turno di Serie A, tra squalifiche, multe e provvedimenti disciplinari che coinvolgono giocatori, dirigenti e società. Poche le assenze per squalifica in vista della 22ª giornata, mentre non mancano le sanzioni economiche, con la Juventus e il Milan tra i club finiti sotto la lente d’ingrandimento, insieme alle consuete ammende legate al comportamento dei tifosi sugli spalti.

Giudice Sportivo, i giocatori squalificati

Sono soltanto tre i calciatori che salteranno la 22esima giornata di Serie A a causa della quinta ammonizione da diffidati:

Juve, multato Modesto

La sconfitta contro il Cagliari non l’hanno digerita i dirigenti bianconeri e in particolare il nuovo direttore sportivo della Juve Modesto che è stato sanzionato con 10.000 euro di multa “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”. Anche altre società come di consueto hanno subito delle ammende da parte del Giudice Sportivo ed è molto curiosa quella legata al Milan: multato per l’eccessivo ritardo. Poi si sono aggiunte le solite sanzioni ai club a causa dei comportamenti irrispettosi dei tifosi.

Le multe ai club di Serie A