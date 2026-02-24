Giudice Sportivo Serie A: squalificati Bastoni e Locatelli, stangata per il Milan. Tutte le sanzioni

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventiseiesima giornata di Serie A: squalificati Bastoni e Locatelli per il prossimo turno di campionato

Si chiude la ventiseisima giornata del campionato di Serie A e arrivano le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguardano le sanzioni in vista del prossimo turno di campionato. La Juventus dovrà fare a meno del capitano Manuel Locatelli per la partita contro la Roma vista l’ammonizione rimediata da diffidato contro il Como. Stesso provvedimento per Alessandro Bastoni che salterà la partita casalinga tra Inter e Genoa.

Serie A, fioccanno le multe: stangata per il Milan

Oltre il danno anche la beffa per il Milan: nella sconfitta a San Siro contro il Parma molto discussa per quanto successo in occasione del gol di Troilo, i rossoneri dovranno pagare 20mila euro per aver ritardato l’inizio della partita (quattro minuti) e l’inizio della seconda frazione di gioco (tre minuti). Stessa motivazione nella multa riportata ai danni di Como e Juventus: 8mila per i lombardi e 3mila per i bianconeri, entrambe le infrazioni sono state fatte registrare nel secondo tempo. Una differenza di valutazione sostanziale dovuta dalla recidiva reiterata del Milan e del Como, mentre per la Juventus si tratta della prima infrazione sotto questo punto di vista. 8mila euro di multa per il Lecce e 5mila per il Bologna per lancio di petardi e fumogeni. L’Atalanta invece dovrà pagare 5mila euro per “cori beceri” dei tifosi di casa contro gli ospiti nella sfida casalinga contro il Napoli.

I calciatori squalificati dal Giudice Sportivo

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALI MOHAMED ELMUSRATI Almoatasembellah (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. ILKHAN Emirhan (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

Emirhan (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00

CORDEIRO DOS SANTO Domilson (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Alessandro (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LOCATELLI Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). WALUKIEWICZ Sebastian (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

I dirigenti sanzionati

DIRIGENTI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LUCCARELLI Alessio (Como): per avere, al 45° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. MARANGON Alberto (Milan): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolgendosi ad un Assistente, commentato in maniera irriguardosa una decisione arbitrale.

NON ESPULSI – AMMENDA DI €5.000,00