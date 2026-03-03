Giudice Sportivo Serie A: Roma punita per i cori contro Spalletti, Pinamonti fermo un turno, tutti gli squalificati

Le decisioni del Giudice Sportivo al termine del 27° turno di Serie A: sanzionato il club giallorosso per la sfida contro i bianconeri

Il 27° turno di Serie A lascia strascichi pesanti non solo in classifica, ma anche sul fronte disciplinare. Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo l’ultimo weekend di campionato, fermando diversi protagonisti in vista della prossima giornata e comminando una multa alla Roma per quanto accaduto nel big match contro la Juventus. Tra espulsioni, squalifiche per recidività e provvedimenti nei confronti dei club, il turno appena archiviato presenta un conto salato, destinato a incidere sulle scelte tecniche e sugli equilibri della corsa europea.

I calciatori squalificati dal Giudice Sportivo

Queste le sanzioni del Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori dopo il 27° turno di Serie A:

CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PINAMONTI Andrea (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FREULER Remo (Bologna) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). PARISI Fabiano (Fiorentina) : per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). TERRACCIANO Filippo (Cremonese) : per comportamento scorretto nei confronti diun avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti diun avversario; già diffidato (Quinta sanzione). VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma) : per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

: per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Multata la Roma: il motivo

Roma-Juve è sempre una sfida molto sentita e in questa stagione lo è ancora di più visto il quarto posto che le sue squadre si stanno giocando. I tifosi sono stati accessi, anche oltre il limite prendendo di mira l’ex Spalletti. E il Giudice Sportivo per questo motivo ha sanzionato il club: “Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all’allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Nessuna squalifica invece per gli allenatori, che hanno regolato le proteste e non si sono visti sventolare cartellini dagli arbitri.