Serie A, giudice sportivo: punito il Napoli, squalificato Touré. Okoye pronto a tornare dopo il caso scommesse

La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso dell’ultimo weekend, durante il quale si è consumata la sesta giornata del massimo campionato italiano. Multa salata per Napoli e Verona, mentre il Pisa di Alberto Gilardino dovrà rinunciare a Idrissa Touré nel prossimo turno.
Le decisioni del giudice sportivo: squalificato Touré, Okoye pronto a tornare
Sarà una lunga sosta per Idrissa Touré, esterno del Pisa che è stato punito contro il Bologna con un cartellino rosso, per aver fermato una chiara occasione da rete. Una sola giornata di squalifica per lui, che tornerà a disposizione solo con il Milan a San Siro.
Buone notizie, invece, per Okoye, portiere dell’Udinese che sta per scontare anche il secondo mese di squalifica per il “caso scommesse”, come stabilito dal Tribunale Federale Nazionale. Un provvedimento che scadrà il prossimo 19 ottobre, rendendolo “convocabile” per la trasferta di Cremona contro la squadra di Davide Nicola, in programma il giorno 20.
Multa salata per il Napoli, ammende anche per altre quattro società
Dai 5.000 euro di multa per Napoli ed Hellas Verona all’ammenda rifilata al Bologna per il gesto dei tifosi rossoblù in occasione della gara interna con il Pisa. Multate, infine, anche Lecce e Parma, sempre per responsabilità oggettiva dinanzi alla condotta delle rispettive tifoserie.
IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno;
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica.