Giudice Sportivo Serie A, Chivu e Sarri squalificati, Durosinmi stangato. La decisione su Wesley

Tutti i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo in seguito alla 29esima giornata di Serie A

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Sono usciti i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo dopo la 29esima giornata di Serie A. Sono ben sei i giocatori squalificati, con l’attaccante del Pisa Rafiu Durosinmi che dovrà saltare due turni di campionato per il brutto gesto ai danni di Yerry Mina. Squalificati anche Cristian Chivu e Maurizio Sarri, con Inter e Lazio che si ritroveranno senza i loro allenatori in occasione della 30esima giornata.

Inter e Lazio senza Chivu e Sarri alla prossima giornata

Inter e Lazio affronteranno il 30° turno di campionato senza i rispettivi primi allenatori. Chivu e Sarri sono infatti stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo, il primo a causa della doppia ammonizione ricevuta in occasione della sfida poi pareggiata contro l’Atalanta, il secondo invece per “avere, al 51° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, criticato in modo irrispettoso l’operato arbitrale” dopo la decisione di Marco Guida di concedere sei minuti di recupero durante la partita contro il Milan.

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Durosinmi stangato: tutti gli squalificati

Tra i sei giocatori squalificati dopo il 29° turno di Serie A è Durosinmi quello che ha ricevuto la pena più dura. L’attaccante del Pisa dovrà infatti saltare le prossime due giornate “per avere, al 37° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria” durante la sfida al Cagliari.

Squalifica di una giornata invece per Adam Obert del Cagliar in seguito alle due ammonizioni ricevute “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e per Wesley, con il ricorso della Roma che sosteneva esserci stato uno scambio di persona tra l’esterno brasiliano e Rensch che non è stato accolto dal giudice sportivo che ha confermato l’espulsione per somma di ammonizioni.

Salteranno la 30esima giornata per aver raggiunto la quinta ammonizione stagionale Warren Bondo della Cremonese, Michel Aebischer del Pisa ed Enrico Delprato del Parma, il quale ha ricevuto anche un’ammenda di 1.500 euro per “proteste nei confronti degli ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra”.

Torino l’unica società multata

Tante squalifiche ma una sola sanzione alle società da parte del giudice sportivo, con il Torino che dovrà pagare un’ammenda di 3.000 euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio della gara”.