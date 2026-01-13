Giudice Sportivo Serie A, Conte stangato: il Napoli perde pure Juan Jesus. Anche l’Inter paga il match scudetto

Conte paga a caro prezzo la sceneggiata contro il quarto uomo in occasione della sfida con l'Inter, con il Napoli che dovrà rinunciare anche a Juan Jesus, mentre il Lecce si ritrova decimato

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

L’attesa per le sentenze del giudice sportivo dopo la 20esima giornata di Serie A è terminata. Per Antonio Conte non solo più giornate di squalifica ma anche una multa salata, con il Napoli che oltre a lui dovrà fare a meno di Juan Jesus per il prossimo turno di campionato. Tanti gli squalificati, con il Lecce che si ritrova decimato. Ecco tutti i verdetti.

Conte staccato: multa salata e due giornate di squalifica

Costa cara a Conte la furente sceneggiata che lo ha visto protagonista dopo la decisione dell’arbitro di assegnare all’Inter il rigore poi trasformato da Hakan Chalanoglu per il momentaneo 2-1 nel big match di domenica sera. L’allenatore del Napoli sarà infatti costretto a saltare le prossime due giornate di campionato e a pagare la multa più alta di giornata, pari a 15 mila euro, per “avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conte non è però l’unico allenatore a essere stato squalificato. Dovranno saltare una giornata anche Davide Nicola della Cremonese, “per avere, al 27° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, contestato platealmente la decisione arbitrale”, e Paolo Vanoli della Fiorentina “per avere, al 47° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterato le proteste in maniera veemente”.

Le multe ai club: le sanzioni a Inter e Milan

A pagare il big match scudetto è anche l’Inter, anche se in maniera ben ridotta rispetto al Napoli. I nerazzurri dovranno infatti pagare una multa da 5 mila euro “per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante all’allenatore della squadra avversaria”. Peggio è andata invece al Milan, che dovrà versare 10 mila euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara; recidiva reiterata continuata”.

Queste tutte le sanzioni ai club

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara; recidiva reiterata continuata.

a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara; recidiva reiterata continuata. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante all’allenatore della squadra avversaria.

per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante all’allenatore della squadra avversaria. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato un frutto sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Gli espulsi: Lecce decimato, anche Zaniolo salterà una giornata

Oltre a Conte il Napoli dovrà fare a meno anche di Juan Jesus, ma in questo caso solo per una giornata avendo ottenuto contro l’Inter la sua quinta ammonizione stagionale. Come il difensore brasiliano anche Antonio Caracciolo del Pisa, Nicolò Zaniolo dell’Udinese, Giuseppe Pezzella della Cremonese e Ylber Ramadani, che è solo uno dei tre giocatori del Lecce squalificati. Oltre all’albanese Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno per una giornata anche di Lameck Banda e per ben tre turni di Kialonda Gaspar (“per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all’altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso”), entrambi espulsi direttamente durante la sfida col Parma. Squalifica di due giornate invece per Nicolò Cambiaghi del Bologna, colpevole di aver colpito “volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario”.