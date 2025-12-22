Giudice Sportivo Serie A: nel Genoa non paga solo Leali, Fiorentina con un‘assenza pesante a Parma 

Oltre al portiere tra i rossoblù squalificati due membri dello staff di De Rossi, nello scontro salvezza i viola dovranno fare a meno del capitano Ranieri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Genoa ricorderà la partita persa contro l’Atalanta non solo per il beffardo gol di Hien nei minuti di recupero: il giudice sportivo ha stangato i rossoblù squalificando due membri dello staff di De Rossi oltre al portiere Leali. Squalifica pesante in casa Fiorentina in vista della trasferta di Parma.

Genoa: stop a Leali e a due membri dello staff

L’espulsione di Nicola Leali è stato di certo l’episodio chiave della partita tra Genoa e Atalanta, con i rossoblù in 10 uomini già al 3’: nonostante l’inferiorità numerica, però, la squadra di Daniele De Rossi ha disputato un’ottima gara, arrendendosi solo nei minuti di recupero alla rete di Hien.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo la sconfitta, però, oggi per il Genoa sono arrivate altre cattive notizie dal giudice sportivo: oltre a Leali, fermato per un turno, il giudice sportivo ha infatti squalificato per una giornata anche Alessio Scarpi, preparatore dei portieri rossoblù, e il fisioterapista Pietro Cistaro, entrambi sanzionati per critiche irrispettose all’arbitro Abisso registrate dal quarto uomo. Come se non bastasse, il Genoa ha ricevuto anche un’ammenda da 5mila euro per il lancio di oggetti in campo da parte dei propri tifosi.

Fiorentina senza Ranieri a Parma

Ammonta al doppio, ben 10mila euro, la multa che il giudice sportivo ha staccato alla Fiorentina: il lancio di oggetti da parte dei tifosi viola è stato accompagnato anche da quello di un fumogeno che ha danneggiato una delle porte del Franchi, causando un’interruzione di un minuto della partita con l’Udinese. La Viola pagherà l’ammenda, mentre nulla potrà per la squalifica di Luca Ranieri, diffidato e ammonito domenica: nel delicato scontro salvezza di sabato in casa del Parma, dunque, la Fiorentina dovrà fare a meno del suo capitano.

Gli altri squalificati

Sabato si affronteranno anche Udinese e Lazio al Friuli, Runajic e Sarri dovranno fare rispettivamente a meno del portiere Emil Okoye e del centrocampista Matteo Guendouzi, entrambi squalificati per una giornata. Il giudice sportivo, infine, ha fermato per un turno anche Federico Ceccherini, difensore della Cremonese che dunque salterà la gara di domenica contro i campioni d’Italia del Napoli allo Zini. La Cremonese è stata anche multata di 3mila euro per aver ritardato l’inizio della partita con la Lazio; per un motivo simile – ritardo per l’inizio della ripresa col Torino – è stata comminata un’ammenda di 2mila euro al Sassuolo.