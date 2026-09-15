Giudice Sportivo Serie A, stangata per Kolarov: cosa è successo in Inter-Udinese. Tutti gli squalificati

La Lega ha ufficializzato le sanzioni da parte del Giudice Sportivo dopo la fine del quarto turno di Serie A: pugno duro contro il vice di Chivu

Il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti disciplinari in vista della quinta giornata di Serie A: tra squalifiche, multe e sanzioni alle società, spicca il caso di Aleksandar Kolarov. Il vice di Cristian Chivu è stato fermato per due turni e multato dopo le proteste plateali contro l’arbitro Pairetto durante Inter-Udinese. Ma non è stato l’unico squalificato. A seguire tutti i giocatori e gli allenatori che salteranno il prossimo turno di campionato e le multe ai club.

Giudice Sportivo, i giocatori squalificati per la 5ª giornata

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Il difensore del Genoa è l’unico giocatore squalificato in vista della quinta giornata di Serie A al Tardini contro il Parma. Un’assenza pesante per una partita delicata, con punti importanti in palio, anche se ancora non pesano molto, considerando il momento di stagione.

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Sanzionato Kolarov, cosa è successo

Nel corso di Inter-Udinese (qui le pagelle), gli animi si sono surriscaldati: durante un’azione confusa in area udinese, Thuram è stato atterrato senza intervento di arbitro e VAR. La protesta è esplosa sia in campo sia in panchina, dove Kolarov (vice di Chivu) ha inveito platealmente contro l’arbitro Pairetto urlando «Vergognati, ti devi vergognare!». Il direttore di gara gli ha mostrato immediatamente il cartellino rosso. E ora è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo nei suoi confronti.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto un’espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara.

Non è stato l’unico a ricevere una sanzione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino) : per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

: per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale. NENCI Massimo (Atalanta): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Le società multate

Anche alcuni club sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo: