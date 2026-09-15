Giudice Sportivo Serie A, stangata per Kolarov: cosa è successo in Inter-Udinese. Tutti gli squalificati

Giudice Sportivo, i giocatori squalificati per la 5ª giornata
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Il difensore del Genoa è l’unico giocatore squalificato in vista della quinta giornata di Serie A al Tardini contro il Parma. Un’assenza pesante per una partita delicata, con punti importanti in palio, anche se ancora non pesano molto, considerando il momento di stagione.
Sanzionato Kolarov, cosa è successo
Nel corso di Inter-Udinese (qui le pagelle), gli animi si sono surriscaldati: durante un’azione confusa in area udinese, Thuram è stato atterrato senza intervento di arbitro e VAR. La protesta è esplosa sia in campo sia in panchina, dove Kolarov (vice di Chivu) ha inveito platealmente contro l’arbitro Pairetto urlando «Vergognati, ti devi vergognare!». Il direttore di gara gli ha mostrato immediatamente il cartellino rosso. E ora è arrivato il verdetto del Giudice Sportivo nei suoi confronti.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
- KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto un’espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara.
Non è stato l’unico a ricevere una sanzione.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
- NENCI Massimo (Atalanta): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Le società multate
Anche alcuni club sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo:
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, tre fumogeni e due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo