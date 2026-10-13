Serie A, giudice sportivo: la stangata a Spalletti e Pisacane dopo la lite, Malen se la cava con una giornata

La squalifica per l'attaccante della Roma dopo il rosso contro il Como e la sanzione all'allenatore bianconero per il finale di Cagliari-Juve: tutte le decisioni e i verdetti

Malen, quante giornate salta: la decisione del Giudice Sportivo

Malen se l’è cavata con una sola giornata di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nel corso di Como-Roma per il grave fallo di gioco ai danni di Kaiki. Il giudice sportivo ha deciso di limitare a un turno lo stop dell’attaccante giallorosso, che dovrà dunque saltare la prossima partita contro il Genoa. Un sospiro di sollievo per Gasperini, che dovrà fare a meno del suo bomber solo per una partita. E vista la gravità dell’intervento non era del tutto scontato. Stessa sorte anche per Elmas che non ci sarà in Milan-Atalanta. Una giornata di squalifica anche per Lucchesi del Monza, espulso per Dogso: il difensore salterà la sfida contro il Cagliari.

CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ELMAS Eljif (Atalanta) : per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

: per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. LUCCHESI Lorenzo (Monza) : per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

: per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. MALEN Donyell (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

Spalletti e Pisacane sanzionati

Il triplice fischio di Cagliari-Juve non è stato rose e fiori. Sicuramente il risultato ha potuto incidere sullo stato d’animo di Spalletti, che a fine partita oltre a complimentarsi con Pisacane lo ha anche accusato per le perdite di tempo, per poi adirarsi dopo la risposta dell’allenatore del Cagliari. Un diverbio che si è concluso con il cartellino rosso sventolato dall’arbitro Marcenaro per entrambi. “Gli ho detto che sono bravi, giocano bene e sanno anche perdere tempo. Pisacane mi ha risposto, cosa vuol dire? Ci hanno buttato fuori, ma è tutto normale” – ha spiegato il tecnico della Juve nel post partita. Ora è arrivata anche la risposta del Giudice Sportivo: sia Pisacane sia Spalletti dovranno scontare una giornata di squalifica e non ci saranno rispettivamente contro Monza e Lazio.

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00

SAMBADE CARREIRA JOSE’ (Como): per avere, al termine del primo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PISACANE Fabio (Cagliari) : per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell’allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.

: per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell’allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine. SPALLETTI Luciano (Juventus): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.

Le multe alla società

Il Giudice Sportivo ha anche verbalizzato una serie di multe a diversi club: