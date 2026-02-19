Giudice sportivo, Allegri fermato dopo Milan-Como, Fabregas graziato ma con la Juve non avrà Nico Paz

Il tecnico rossonero salterà la prossima giornata dopo il rosso rimediato nel recupero della 24a giornata, si salva l'allenatore lariano, che però perde la sua stella per la Juventus

Dopo la non proprio tranquillissima (per usare un eufemismo) serata di San Siro che ha visto Milan e Como dividersi la posta in palio nel recupero della 24a giornata, rinviata per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti in vista del turno che andrà in scena questo weekend.

Allegri fermato, Fabregas graziato

In casa Milan, Massimiliano Allegri sarà costretto a seguire il match contro il Parma, in programma domenica alle 18, dalla tribuna del Meazza. Il tecnico rossonero paga infatti con una giornata di stop l’espulsione rimediata dall’arbitro Mariani nei concitati momenti seguiti all’incredibile trattenuta di Cesc Fabregas ai danni di Alexis Saelemaekers. L’allenatore spagnolo, che al termine della gara nella pancia di San Siro ha avuto un nuovo acceso diverbio con Allegri, è stato invece graziato dal giudice sportivo e potrà guidare i suoi all’Allianz contro la Juventus.

I provvedimenti per i lariani

A pagare per il Como, dopo l’1-1 con il Milan, sono infatti due membri dello staff di Fabregas. In particolare, la nota diffusa in questi minuti annuncia la squalifica di un turno per Diego Perez Castillo, “per avere, al 34′ del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale generando un clima di tensione” e per il team manager, Davide Cattaneo, “per essere, al 34′ del secondo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con all’allenatore della squadra avversaria”.

Paz si aggiunge agli squalificati per la 26a giornata

Restando in casa lariani, scatta la squalifica per Nico Paz, in diffida e ammonito “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Un’assenza pesante con cui Fabregas dovrà fare i conti sabato pomeriggio nella sfida che può valere un piazzamento europeo contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Il fantasista spagnolo si aggiunge così alla folta lista dei giocatori già fermati dal giudice dopo la 25a giornata: Kalulu (Juventus), Mandragora (Fiorentina), Barella e Calhanoglu (Inter), Circati (Parma), Muharemovic e Matic (Sassuolo) e Akpa Akpro (Verona), Orban (Verona, 2 giornate). Tra i mister, oltre ad Allegri, è out Paolo Vanoli della Fiorentina.