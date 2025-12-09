Giudice Sportivo Serie A: Folorunsho graziato, N’Zola stangato. Napoli-Juventus, si sgonfia il caso della sassaiola

Nessuna squalifica del cagliaritano per gli insulti a Hermoso, l’attaccante del Pisa fermato per tre giornate. L’attacco al pullman bianconero era una fake news: nessuna sanzione

Nessuna squalifica per Michael Folorunsho, reo di pesanti insulti ai danni di Mario Hermoso in Cagliari–Roma, e una dura punizione per Mbala N’Zola del Pisa: queste le decisioni più importanti del giudice sportivo relative alla 14a giornata di serie A. Si sgonfia invece il caso della presunta sassaiola ai danni del pullman della Juventus a Napoli: l’episodio non è neanche citato nel comunicato dei provvedimenti disciplinari.

Il giudice sportivo grazia Folorunsho

Per quanto volgari e violenti, gli insulti rivolti da Michael Folorunsho a Mario Hermoso in Cagliari–Roma non sono punibili e, pertanto, per il centrocampista del club sardo non è prevista alcuna squalifica. Il giudice sportivo non può che applicare il regolamento a uno degli episodi che più hanno fatto discutere della 14a giornata di serie A: al comportamento di Folorunsho, che si era lasciato andare a 10 secondi di offese irripetibili a Hermoso e a sua madre, non può essere punito a causa di un buco nel regolamento, che prevede l’applicazione della prova tv solo per fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal Var”. Folorunsho, dunque, se l’è cavata con l’ammonizione ricevuta nel corso dei 90’.

N’Zola squalificato per tre giornate. Stop per Grosso

Tre giornate di squalifica, invece, sono quelle rimediate da Mbala N’Zola per il cartellino rosso diretto ricevuto nei minuti di recupero di Pisa–Parma, a causa di un calcione rifilato da dietro ai danni dell’emiliano Keita. Il giudice sportivo ha poi fermato per una giornata anche Mehmet Celik della Roma, Maximo Perrone del Como e Mario Gila della Lazio: per quest’ultimo, reo di un grave insulto all’arbitro, anche un’ammenda di 10mila euro.

Tra gli assenti per squalifica della prossima giornata ci sarà anche Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, espulso per proteste durante la gara contro la Fiorentina: l’allenatore mancherà dunque il match contro il Milan.

Napoli-Juventus, nessuna sassaiola contro il pullman bianconero

Il comunicato del giudice sportivo, infine, mette la parola fine alle polemiche sulla presunta sassaiola scatenata dai tifosi del Napoli contro il pullman della Juventus prima della gara del Maradona: in un primo momento si era parlato di un fitto lancio di sassi, con vetri rotti e tanta paura sull’autobus bianconero, versione già in parte smentita da alcune immagini diffuse nel post gara, che mostravano vetri integri e una sola bottiglietta di plastica (non si capisce se piena o no) lanciata contro il pullman. “Tutto tranquillo”, aveva poi commentato il dirigente bianconero Giorgio Chiellini.

Nel comunicato del giudice sportivo l’episodio, che avrebbe portato a una dura ammenda se non a sanzioni ben peggiori per il Napoli, non viene neanche citato. Tra le ammende per responsabilità oggettiva dei tifosi spiccano invece i 10mila euro comminati alla Juventus per lancio di fumogeni e cori denigratori verso gli avversari. Multate anche Napoli e Como (5mila euro) e Verona (3mila euro).