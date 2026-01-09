Giudice Sportivo Serie A: il Milan perde Tomori ma Maignan se la cava, per la Lazio stop a un altro pilastro 

Il difensore rossonero squalificato per una giornata, solo una multa al portiere per l’insulto all’arbitro Mariani. Biancocelesti senza Zaccagni contro il Verona

Tomori squalificato, solo una multa per Maignan: queste le decisioni del giudice sportivo in merito ai giocatori del Milan dopo la 19a giornata di serie A. Contro il Verona la Lazio dovrà fare a meno di un pilastro come Zaccagni.

Milan: stop per Tomori, Maignan graziato

Bicchiere mezzo pieno per il Milan dopo la pubblicazione del comunicato del giudice sportivo Gerardo Mastandrea con i provvedimenti disciplinari relativi alla 19a giornata. Com’era prevedibile, nella gara contro la Fiorentina di domenica Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Tomori, diffidato e ammonito durante la gara col Genoa: il difensore è stato squalificato per un turno. Sarà presente, invece, Maignan: nessuna squalifica per il grave insulto pronunciato dal francese nei confronti dell’arbitro Mariani al momento della concessione del rigore al Genoa, il giudice sportivo ha punito il portiere solo con un’ammenda da 1.500 euro.

Lazio senza Zaccagni a Verona

Una multa dello stesso valore, accompagnata però da una squalifica per una giornata, è stata comminata a Zaccagni, capitano della Lazio, diffidato e ammonito nel corso della rocambolesca partita con la Fiorentina. I biancocelesti, dunque, dovranno fare a meno di uno dei pilastri di Maurizio Sarri nella prossima partita in casa del Verona, dove rientreranno però Noslin e Marusic, che hanno scontato le squalifiche rimediate nel precedente incontro contro il Napoli. Nella Lazio un turno di stop anche al dirigente accompagnatore Alberto Bianchi, reo di una critica irrispettosa verso l’arbitro Sozza.

Gli altri squalificati dal giudice sportivo

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno anche Cristante della Roma – il centrocampista salterà il match col Sassuolo – Casadei del Torino (niente Atalanta a Bergamo per lui) e Ramon del Como, assente nello “spareggio” europeo col Bologna di domani. Un’assenza anche tra i rossoblù emiliani, ma solo nello staff di Vincenzo Italiano: Mastandrea ha fermato per un turno il match analyst Stefano Firicano.