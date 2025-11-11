Virgilio Sport
Serie A, Giudice Sportivo: il derby con la Juventus costa caro al Torino, punito un operatore del Milan

Diffide, multe e un’espulsione nello staff: tutte le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’undicesima giornata di Serie A

Pubblicato:

Antonio Salomone

Antonio Salomone

Giornalista

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo l’undicesima giornata di Serie A, delineando la situazione in vista del prossimo turno di campionato. Nessuna squalifica tra i giocatori, ma diversi aggiornamenti tra diffide, ammende ai club e un’espulsione tra gli operatori sanitari. Ecco, nel dettaglio, tutte le decisioni ufficiali.

Serie A, il Giudice Sportivo: chi entra in diffida

Pongracic è entrato ufficialmente in diffida. Il difensore della Fiorentina ha ricevuto un’ammonizione nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa, la quarta stagionale, e al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica automatica. Dal comunicato del Giudice Sportivo, però, non arrivano brutte notizie per la squadra viola e in generale per nessun altro club: nessun giocatore è stato fermato in vista della dodicesima giornata di Serie A.

Le sanzioni ai club

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato anche le multe ai club:

  • Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della
    gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato
    dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
    b) CGS
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della
    gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata
    ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
  • Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della
    gara, lanciato una bottiglietta e alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco;
    sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Squalificato un operatore sanitario del Milan

Nel comunicato del Giudice Sportivo figura anche un provvedimento disciplinare nei confronti di un operatore sanitario del Milan. Si tratta di Diego Mantovani, espulso nel finale della gara e squalificato per una giornata effettiva. La sanzione è arrivata in seguito a un episodio avvenuto al 41° del secondo tempo, quando ha contestato con veemenza una decisione arbitrale, atteggiamento che ha spinto il direttore di gara ad allontanarlo dal campo per il finale contro il Parma.

Serie A, Giudice Sportivo: il derby con la Juventus costa caro al Torino, punito un operatore del Milan Serie A, i big match di novembre: dal derby della Mole a quello di Milano, un mese da non perdere Ansa

