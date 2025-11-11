Serie A, Giudice Sportivo: il derby con la Juventus costa caro al Torino, punito un operatore del Milan

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo l’undicesima giornata di Serie A, delineando la situazione in vista del prossimo turno di campionato. Nessuna squalifica tra i giocatori, ma diversi aggiornamenti tra diffide, ammende ai club e un’espulsione tra gli operatori sanitari. Ecco, nel dettaglio, tutte le decisioni ufficiali.
Serie A, il Giudice Sportivo: chi entra in diffida
Pongracic è entrato ufficialmente in diffida. Il difensore della Fiorentina ha ricevuto un’ammonizione nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa, la quarta stagionale, e al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica automatica. Dal comunicato del Giudice Sportivo, però, non arrivano brutte notizie per la squadra viola e in generale per nessun altro club: nessun giocatore è stato fermato in vista della dodicesima giornata di Serie A.
Le sanzioni ai club
Il Giudice Sportivo ha ufficializzato anche le multe ai club:
- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato
dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata
ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato una bottiglietta e alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS