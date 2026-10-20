Giornata di sanzioni dopo l’ultimo turno di campionato: nel mirino del Giudice Sportivo è finito il dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, punito con un’ammenda di 10.000 euro e una diffida per le proteste nei confronti dell’arbitro durante l’intervallo. Ma il provvedimento non riguarda soltanto il dirigente viola: diverse società sono state multate per ritardi nell’inizio delle gare e comportamenti dei propri tifosi. Ecco tutti i provvedimenti ufficiali del Giudice Sportivo, con una particolarità: nessun giocatore salterà la prossima giornata.
- Serie A, nessuna squalifica per i giocatori
- Sanzionato e squalificato Paratici: il motivo
- Le multe alle società
Serie A, nessuna squalifica per i giocatori
Nessuna squalifica tra i calciatori dopo le gare dell’ultimo turno di Serie A. Il Giudice Sportivo non ha disposto alcuno stop in vista della prossima giornata di campionato, anche alla luce dell’assenza di espulsioni dirette. Nessuna novità nemmeno sul fronte delle diffide: non si registrano nuovi giocatori a rischio squalifica per accumulo di ammonizioni. La situazione disciplinare resta dunque invariata, senza provvedimenti che possano incidere sulle scelte degli allenatori in vista dei prossimi impegni. Situazione diversa per le società multate e un dirigente.
Sanzionato e squalificato Paratici: il motivo
Il Giudice Sportivo ha inflitto un’ammenda di 10.000 euro e una diffida a Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina, per il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara durante l’intervallo della partita persa contro il Como. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, l’ex Juve avrebbe contestato in modo concitato e irrispettoso una decisione arbitrale negli spogliatoi, con l’aggravante della recidiva.
AMMENDA DI €10.000,00 E DIFFIDA
- PARATICI Fabio (Fiorentina): per avere, nell’intervallo, negli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irrispettoso una decisione del Direttore di gara; recidivo. Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LCA delle società.
Le multe alle società
Il Giudice Sportivo ha punito diverse società al termina della settima giornata di Serie A:
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio del secondo tempo; recidiva.
- Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, Lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l’Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio del secondo tempo.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l’Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell’inizio del primo tempo.