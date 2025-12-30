Giudice Sportivo Serie A, un'assenza importante in Juve-Lecce e tanti diffidati: stangato il Milan

Squalifiche, diffide e ammende: tutte le decisioni del Giudice Sportivo che condizionano il prossimo turno di campionato

Cartellini, squalifiche e multe: il verdetto del Giudice Sportivo lascia il segno sulla prossima giornata di Serie A. Tra ammonizioni pesanti, panchine vuote e società sanzionate per il comportamento dei tifosi, il turno appena concluso porta con sé conseguenze importanti dentro e fuori dal campo. Ecco chi dovrà fermarsi, chi rischia e quali club dovranno pagare le scorrettezze dei propri tifosi. Serie A, chi salta la prossima giornata

Di Francesco salta la Juve

Le multe ai club di Serie A

Serie A, chi salta la prossima giornata

Il cartellino giallo in Lecce-Como è costato caro a Diego Carlos. Il difensore brasiliano era diffidato ed è stato ammonito nel corso del match “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Salterà quindi la sfida contro l’Udinese. Al termine della giornata sono entrati in diffida Zaniolo, Juan Jesus, Barbieri, Caracciolo, Karlstrom, Locatelli, Mandragora e Ramadani. Quindi dovranno stare molto attenti per evitare la squalifica e saltare sfide importanti.

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, non potrà seguire la propria squadra dalla panchina nelle prossime sfide contro la Juve e la Roma. Il tecnico ha subito due giornate di squalifica “per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale”.

Non solo i calciatori, anche diverse società sono state sanzionate dal Giudice Sportivo: