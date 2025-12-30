Giudice Sportivo Serie A, un'assenza importante in Juve-Lecce e tanti diffidati: stangato il Milan

Serie A, chi salta la prossima giornata
Il cartellino giallo in Lecce-Como è costato caro a Diego Carlos. Il difensore brasiliano era diffidato ed è stato ammonito nel corso del match “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Salterà quindi la sfida contro l’Udinese. Al termine della giornata sono entrati in diffida Zaniolo, Juan Jesus, Barbieri, Caracciolo, Karlstrom, Locatelli, Mandragora e Ramadani. Quindi dovranno stare molto attenti per evitare la squalifica e saltare sfide importanti.
Di Francesco salta la Juve
L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, non potrà seguire la propria squadra dalla panchina nelle prossime sfide contro la Juve e la Roma. Il tecnico ha subito due giornate di squalifica “per avere, al 23° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale”.
Le multe ai club di Serie A
Non solo i calciatori, anche diverse società sono state sanzionate dal Giudice Sportivo:
- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio della gara; recidiva
reiterata.
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, due fumogeni e tre bottigliette;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato due petardi uno sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 34° del
secondo tempo, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex
art. 29, comma 1 lett. b) CGS.