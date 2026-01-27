Giudice Sportivo Serie A: due top di Inter e Milan in diffida, punito Sartori, stangata al Genoa

Le sanzioni e le squalifiche del Giudice Sportivo al termine del 22° turno di Serie A: i calciatori, allenatori e dirigenti puniti e tutte le multe alle società

Le decisioni del Giudice Sportivo, come di consueto, ridisegnano il quadro del prossimo turno di Serie A. Tra squalifiche, diffide, stop in panchina e multe pesanti alle società, il bilancio della giornata appena conclusa è ricco di provvedimenti che potrebbero avere un impatto sul campionato. Di seguito, tutti i dettagli su giocatori, allenatori, dirigenti e club sanzionati.

I calciatori squalificati dal Giudice Sportivo

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per un turno di campionato Skorupski, in seguito al cartellino rosso subito nel match contro il Genoa. Non potranno scendere in campo nel prossimo turno anche Barbieri e Calabresi, a causa della quinta ammonizione che entrambi hanno collezionato in Serie A. Entrano nella lista dei diffidati Barella, Marin, Athekame e Rabiot.

Allenatori e dirigenti puniti

Il Pisa contro il Sassuolo scenderà in campo senza avere il supporto da parte del proprio allenatore Gilardino, sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica di un turno, in seguito all’ammonizione subita contro l’Inter da diffidato. Niente sconti per il direttore tecnico del Bologna, Giovanni Sartori, a cui è stata comminata una multa di 15000 euro “per avere, al termine della gara. entrando sul terreno di giuoco pur non essendo inserito nella distinta di gara, contestato con veemenza l’operato del Direttore di gara utilizzando espressioni gravemente offensive, reiterando tale comportamento fino all’ingresso dello spogliatoio”.

Le multe alle società

Il Giudice Sportivo ha sanzionato anche i club di Serie A, sia per i comportamenti irrispettosi dei propri tifosi sia per colpe a titolo di responsabilità oggettiva, come nel caso del Milan reo di essersi presentato in ritardo prima del match: