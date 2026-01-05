Espulsioni, ricorsi respinti e multe ai club: il punto su tutte le decisioni del Giudice Sportivo in vista del prossimo turno di campionato

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il verdetto del Giudice Sportivo lascia il segno sulla Serie A alla vigilia della 19ª giornata. Tra espulsioni, squalifiche e ricorsi respinti, diversi allenatori dovranno fare i conti con assenze pesanti e situazioni di emergenza, soprattutto in difesa. Non solo giocatori e tecnici: arrivano anche multe salate per alcune società a causa del comportamento dei tifosi. Ecco il riepilogo completo di tutte le decisioni ufficiali.

Serie A, gli squalificati per la 19ª giornata

La rissa nel finale di Lazio-Napoli costa caro a Marusic e Mazzocchi, squalificati per un turno e multati di 5000 euro da parte del Giudice Sportivo. Il montenegrino è stato espulso “per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione”. Stessa sorte toccata all’italiano, che ha preso il rosso “per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione”. Salterà la prossima giornata contro la Fiorentina anche Noslin, squalificato per un turno in seguito al doppio giallo contro il Napoli. Brutte notizie anche per la Roma, che sarà costretta a fare a meno di Hermoso e Mancini, entrambi diffidati e ammoniti contro l’Atalanta, oltre Ndicka in Coppa d’Africa. Quindi sarà una vera e propria emergenza difesa per Gasperini nel prossimo match contro il Lecce.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di Francesco, respinto il ricorso del Lecce

Nulla da fare per il Lecce che dovrà fare a meno del proprio allenatore anche contro la Roma, dopo la sfida con la Juve: “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo del Lecce, confermando la squalifica per due giornate inflitta a Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso era stato sanzionato dal giudice sportivo in seguito all’espulsione rimediata in occasione della gara con il Como dello scorso 27 dicembre valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A” – si legge nel comunicato FIGC.

Tutti gli altri squalificati dal Giudice Sportivo

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:

CARIDI Gaetano (Pisa) : per avere, al 44° del secondo tempo, contestato con

veemenza una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal

Quarto Ufficiale.

: per avere, al 44° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. CAVALLETTO Daniele (Fiorentina) : per avere, al 43° del primo tempo, uscendo

dall’area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei

componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

: per avere, al 43° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. GIACCHETTA Simone (Cremonese) : per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla

panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei

componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

: per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. CASELLA Mattia (Atalanta): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato con

veemenza una decisione arbitrale

AMMENDA DI €10.000,00 CON DIFFIDA

D’AMICO Tony (Atalanta): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli

spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara

al quale rivolgeva una critica gravemente irrispettosa.

Le multe alle società

Non solo sanzioni disciplinari per i calciatori, il Giudice Sportivo ha multato anche diversi club a causa del comportamento scorretto da parte dei tifosi: