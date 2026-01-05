Il verdetto del Giudice Sportivo lascia il segno sulla Serie A alla vigilia della 19ª giornata. Tra espulsioni, squalifiche e ricorsi respinti, diversi allenatori dovranno fare i conti con assenze pesanti e situazioni di emergenza, soprattutto in difesa. Non solo giocatori e tecnici: arrivano anche multe salate per alcune società a causa del comportamento dei tifosi. Ecco il riepilogo completo di tutte le decisioni ufficiali.
- Serie A, gli squalificati per la 19ª giornata
- Di Francesco, respinto il ricorso del Lecce
- Tutti gli altri squalificati dal Giudice Sportivo
- Le multe alle società
La rissa nel finale di Lazio-Napoli costa caro a Marusic e Mazzocchi, squalificati per un turno e multati di 5000 euro da parte del Giudice Sportivo. Il montenegrino è stato espulso “per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione”. Stessa sorte toccata all’italiano, che ha preso il rosso “per avere, al 42° del secondo tempo, affrontato fisicamente un calciatore avversario afferrandolo per il collo e spingendolo, generando pertanto un clima di tensione”. Salterà la prossima giornata contro la Fiorentina anche Noslin, squalificato per un turno in seguito al doppio giallo contro il Napoli. Brutte notizie anche per la Roma, che sarà costretta a fare a meno di Hermoso e Mancini, entrambi diffidati e ammoniti contro l’Atalanta, oltre Ndicka in Coppa d’Africa. Quindi sarà una vera e propria emergenza difesa per Gasperini nel prossimo match contro il Lecce.
Nulla da fare per il Lecce che dovrà fare a meno del proprio allenatore anche contro la Roma, dopo la sfida con la Juve: “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo del Lecce, confermando la squalifica per due giornate inflitta a Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso era stato sanzionato dal giudice sportivo in seguito all’espulsione rimediata in occasione della gara con il Como dello scorso 27 dicembre valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A” – si legge nel comunicato FIGC.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:
- CARIDI Gaetano (Pisa): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato con
veemenza una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal
Quarto Ufficiale.
- CAVALLETTO Daniele (Fiorentina): per avere, al 43° del primo tempo, uscendo
dall’area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei
componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- GIACCHETTA Simone (Cremonese): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla
panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei
componenti della panchina avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- CASELLA Mattia (Atalanta): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato con
veemenza una decisione arbitrale
AMMENDA DI €10.000,00 CON DIFFIDA
- D’AMICO Tony (Atalanta): per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli
spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara
al quale rivolgeva una critica gravemente irrispettosa.
Non solo sanzioni disciplinari per i calciatori, il Giudice Sportivo ha multato anche diversi club a causa del comportamento scorretto da parte dei tifosi:
- Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 44° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a
un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di
distanza, lo stordiva momentaneamente.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel
corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica e una bottiglietta in vetro,
nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato una bottiglietta di plastica e un accendino sul terreno di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato tre bicchieri di plastica sul terreno di giuoco e due nel recinto di
giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, 42° del
primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 30° del primo
tempo, rivolto al Direttore di gara un coro insultante.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 24° del primo
tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata
ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.