Giudice Sportivo Serie A: a Matic costa cara la protesta con l'Inter, tutti gli squalificati e le multe

La Lega ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo: tutti i calciatori che salteranno il prossimo turno e le sanzioni alle società

La 24ª giornata di Serie A lascia strascichi pesanti sul fronte disciplinare. Il Giudice Sportivo è intervenuto con decisione su una serie di episodi che hanno segnato il turno di campionato, tra proteste, falli gravi e comportamenti antisportivi. Dalla stangata inflitta a Matic alla squalifica di diversi giocatori già diffidati, passando per le ammende comminate alle società per il comportamento dei propri tifosi, il bollettino ufficiale fotografa un weekend tutt’altro che tranquillo. Di seguito, il dettaglio completo di squalifiche e sanzioni.

I giocatori sanzionati dal Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo non ha perdonato alcuni episodi che si sono verificati nella 24esima giornata di Serie A, a partire dal comportamento di Matic nel match perso dal Sassuolo contro l’Inter. Risparmiato invece Pobega, che ha preso solo un turno di squalifica dopo il grave fallo di gioco commesso nel derby tra Bologna e Parma. A seguire tutti i provvedimenti.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 10.000,00

  • MATIĆ Nemanja (Sassuolo): proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato
    (Quinta sanzione); per avere, al 9° del secondo tempo, dopo la notifica del
    provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00

  • TROILO Mariano Emir (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto
    nei confronti di un avversario; per avere, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica
    del provvedimento di espulsione, ritardato l’uscita dal terreno di giuoco continuando
    a protestare in modo plateale. solo grazie all’intervento del proprio capitano usciva
    dal campo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli): doppia ammonizione per comportamento
    non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un
    avversario.
  • POBEGA Tommaso (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di
    giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Infine sono stati sanzionati con un turno di squalifica anche i calciatori diffidati che hanno preso il cartellino giallo:

  • BANDA Lameck (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un
    avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un
    avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un
    avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Le multe alle società

  • Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, tra il 40° ed il
    44° del primo tempo, lanciato tre monete in direzione di un Assistente due delle quali
    lo colpivano all’avambraccio ed alla schiena; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1
    lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della
    gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, un fumogeno ed alcune bottigliette
    di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo
    tempo, rivolto un coro becero nei confronti di altra tifoseria.
  • Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della
    gara, lanciato un fumogeno ed alcuni bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione
    attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

