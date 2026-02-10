Giudice Sportivo Serie A: a Matic costa cara la protesta con l'Inter, tutti gli squalificati e le multe

La Lega ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo: tutti i calciatori che salteranno il prossimo turno e le sanzioni alle società

La 24ª giornata di Serie A lascia strascichi pesanti sul fronte disciplinare. Il Giudice Sportivo è intervenuto con decisione su una serie di episodi che hanno segnato il turno di campionato, tra proteste, falli gravi e comportamenti antisportivi. Dalla stangata inflitta a Matic alla squalifica di diversi giocatori già diffidati, passando per le ammende comminate alle società per il comportamento dei propri tifosi, il bollettino ufficiale fotografa un weekend tutt’altro che tranquillo. Di seguito, il dettaglio completo di squalifiche e sanzioni.

I giocatori sanzionati dal Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo non ha perdonato alcuni episodi che si sono verificati nella 24esima giornata di Serie A, a partire dal comportamento di Matic nel match perso dal Sassuolo contro l’Inter. Risparmiato invece Pobega, che ha preso solo un turno di squalifica dopo il grave fallo di gioco commesso nel derby tra Bologna e Parma. A seguire tutti i provvedimenti.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 10.000,00

MATIĆ Nemanja (Sassuolo): proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato

(Quinta sanzione); per avere, al 9° del secondo tempo, dopo la notifica del

provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00

TROILO Mariano Emir (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; per avere, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica

del provvedimento di espulsione, ritardato l’uscita dal terreno di giuoco continuando

a protestare in modo plateale. solo grazie all’intervento del proprio capitano usciva

dal campo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli) : doppia ammonizione per comportamento

non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario.

giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Infine sono stati sanzionati con un turno di squalifica anche i calciatori diffidati che hanno preso il cartellino giallo:

BANDA Lameck (Lecce) : per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

