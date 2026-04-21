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Giudice Sportivo Serie A: Napoli multato, il Lecce perde un leader per lo scontro diretto

Le squalifiche e le ammende del Giudice Sportivo al termine della 33esima giornata di Serie A: chi salta il prossimo turno e le multe da pagare

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Il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti disciplinari in vista della prossima giornata di Serie A, delineando il quadro delle assenze che incideranno sul 34° turno. Tra squalifiche per somma di ammonizioni e comportamenti ritenuti irregolari, saranno diversi i protagonisti costretti a fermarsi, con decisioni che coinvolgono non solo i calciatori ma anche membri degli staff. Non mancano inoltre le sanzioni economiche nei confronti di alcune società, a seguito del comportamento dei tifosi durante l’ultimo turno di campionato.

Serie A, chi salta la prossima giornata

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Questi i giocatori che salteranno la prossima giornata per somma di ammonizioni (non ci sono squalifiche per cartellini rossi):

  • COELHO OLIVEIRA Tiago Gabriel (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
  • KARLSTRÖM Jesper (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).

Non solo i calciatori, anche un operatore sanitario è stato squalificato dal Giudice Sportivo:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • TRAGGIAI Luca Nicola (Sassuolo): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Le multe alle società

Il Giudice Sportivo, oltre ai giocatori squalificati in vista del 34° turno di Serie A, ha comminato anche alcune multe, in particolare al Lecce per il comportamento dei propri tifosi nel match pareggiato contro la Fiorentina e al Napoli per lo stesso motivo nel corso della sfida persa con la Lazio.

  • Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una lattina che cadeva nella “zona cuscinetto” e per avere, inoltre lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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