Giudice Sportivo Serie A: Napoli multato, il Lecce perde un leader per lo scontro diretto

Il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti disciplinari in vista della prossima giornata di Serie A, delineando il quadro delle assenze che incideranno sul 34° turno. Tra squalifiche per somma di ammonizioni e comportamenti ritenuti irregolari, saranno diversi i protagonisti costretti a fermarsi, con decisioni che coinvolgono non solo i calciatori ma anche membri degli staff. Non mancano inoltre le sanzioni economiche nei confronti di alcune società, a seguito del comportamento dei tifosi durante l’ultimo turno di campionato.