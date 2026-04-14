Giudice Sportivo, stangata per Berardi! La decisione su Ellertsson e tutti gli squalificati

Il Giudice Sportivo si è espresso senza chiudere un occhio nei confronti del leader del Sassuolo: la sanzione e tutte le ammende dopo il 32° turno di Serie A

Presenta un conto salato il nervosismo nel tunnel del Marassi: il finale di primo tempo tra Genoa e Sassuolo lascia strascichi pesanti, con il Giudice Sportivo che è intervenuto senza sconti dopo la tensione esplosa tra Berardi e Ellertsson. Una decisione che pesa relativamente sulla classifica degli emiliani, già al sicuro nella corsa salvezza, ma che si inserisce in un quadro disciplinare più ampio: tra squalifiche, diffide e ammende alle società, il 33° turno di Serie A si apre all’insegna della linea dura.

Berardi, la squalifica del Giudice Sportivo

Costa cara a Berardi la rissa con Ellertsson a fine primo tempo nel tunnel del Marassi contro il Genoa. Nonostante l’attaccante abbia spiegato in un post social di essersi solo divincolato, il Giudice Sportivo non ha chiuso un occhio. Il Sassuolo si ritroverà a giocare le prossime partite senza il proprio leader, ma per fortuna di Grosso l’obiettivo salvezza è stato ampiamente raggiunto. Ma vediamo nel dettaglio la sanzione, con la squalifica anche del giocatore del Grifone:

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SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

ELLERTSSON Mikael Egill (Genoa): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel cha adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra.

Gli altri giocatori squalificati

Alla lista dei giocatori che salteranno il 33° turno di Serie A si aggiungono anche i diffidati che sono stati ammoniti nella scorsa giornata:

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DOIG Josh Thomas (Sassuolo) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). FRENDRUP Morten Wetche (Genoa) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). ISMAJLI Ardian (Torino) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MALINOVSKYI Ruslan (Genoa) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). SUČIĆ Petar (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Le multe alle società