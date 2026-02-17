Giudice Sportivo, Inter-Juventus costa caro a Comolli e Chiellini: le sanzioni e tutti gli squalificati

Stangata del Giudice Sportivo: inibizioni pesanti per i dirigenti bianconeri dopo il caos nel tunnel di San Siro e 'l'assalto' a La Penna. Tutti i calciatori fermati

Il primo tempo di Inter–Juventus si è chiuso tra rabbia e porte sbattute. Nel tunnel di San Siro, subito dopo l’espulsione di Kalulu a causa di una simulazione di Bastoni, è andata in scena la protesta dei dirigenti bianconeri con l’arbitro Federico La Penna. Ma la mano del Giudice Sportivo è stata pesantissima contro Comolli e Chiellini. Oltre il danno di un derby d’Italia condizionato, ora è arrivata anche la beffa.

Comolli e Chiellini inibiti e multati

Il Giudice Sportivo ha punito con severità l’atteggiamento dell’amministratore delegato Comolli e Chiellini nel tunnel di San Siro al termine del primo tempo di Inter-Juve. I dirigenti bianconeri hanno attaccato verbalmente l’arbitro La Penna, colpevole di aver espulso Kalulu al 42′ in seguito a una simulazione di Bastoni, che sarebbe dovuta valere come doppio giallo e quindi rosso per il calciatore dell’Inter. Cartellini invertiti e gara condizionata, con i vertici del mondo della Vecchia Signora che hanno perso la pazienza a caldo. Poi entrambi nel post partita hanno analizzato l’episodio, mettendo in luce i tanti errori arbitrali contro la Juve e in generale un livello arbitrale in calo e un protocollo Var molto discutibile.

INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 E AMMENDA DI €15.000,00

COMOLLI Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro.

INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2026

CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente.

I calciatori squalificati dal Giudice Sportivo

CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ORBAN Gift Emmanuel (Hellas Verona): per avere, all’11° del primo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye Rommel (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye Rommel (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MORATA MARTIN Alvaro Borja (Como): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

RABIOT Adrien (Milan): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AKPA AKPRO Jean Daniel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AKPA AKPRO Jean Daniel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BARELLA Nicolò (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALHANOGLU Hakan (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIRCATI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANDRAGORA Rolando (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MUHAREMOVIĆ Tarik (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Gli allenatori sanzionati

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €3.000,00

VANOLI Paolo (Fiorentina): per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, in polemica con il comportamento dell’allenatore della squadra avversaria, contestato con veemenza l’operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PINZI Giampiero (Lecce): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Punito anche Tare

Non solo i dirigenti bianconeri, anche il ds del Milan è stato sanzionato per il suo comportamento nel match contro il Pisa.

AMMENDA DI €10.000,00

TARE Igli (Milan): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l’operato arbitrale.

Anche un membro dello staff del Como dovrà saltare una giornata:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA